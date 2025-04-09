09 апреля 2025

В городе ХМАО жители переполошились из-за запаха газа

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный запах газа жители почувствовали вечером 9 апреля
Сильный запах газа жители почувствовали вечером 9 апреля Фото:

В Мегионе (ХМАО) вечером 9 апреля в местных соцсетях жители начали сообщать о резком запахе газа в городе. С проверкой информации на место возможной утечки выехали профильные службы.

«Запах газа во всем городе, что произошло?» — сообщают жители в сообществе «Это Мегион, детка» в соцсети vk.com. В комментариях очевидцы пишут, что пахнет и на улице Свободы, и в районе Юбилейном.

В сообществе vk.com «Типичный Мегион» сообщили, что произошла утечка газа на ЦППН-1, но информация проверятся. Позднее власти города в соцсети прокомментировали произошедшее. Со слов мэрии, были проверены все газовые службы в городе. Они работают в штатном режиме — инцидентов нет.

Возможной причиной запаха газа стали работы на газопроводе в одном из соседних муниципалитетов. «По полученной информации одна из газотранспортных компаний в апреле проводит работы по контролируемому выжигу легких углеводородов на продуктопроводе», — сообщила мэрия Мегиона на своей официальной странице в соцсети vk.com.

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В Мегионе (ХМАО) вечером 9 апреля в местных соцсетях жители начали сообщать о резком запахе газа в городе. С проверкой информации на место возможной утечки выехали профильные службы. «Запах газа во всем городе, что произошло?» — сообщают жители в сообществе «Это Мегион, детка» в соцсети vk.com. В комментариях очевидцы пишут, что пахнет и на улице Свободы, и в районе Юбилейном. В сообществе vk.com «Типичный Мегион» сообщили, что произошла утечка газа на ЦППН-1, но информация проверятся. Позднее власти города в соцсети прокомментировали произошедшее. Со слов мэрии, были проверены все газовые службы в городе. Они работают в штатном режиме — инцидентов нет. Возможной причиной запаха газа стали работы на газопроводе в одном из соседних муниципалитетов. «По полученной информации одна из газотранспортных компаний в апреле проводит работы по контролируемому выжигу легких углеводородов на продуктопроводе», — сообщила мэрия Мегиона на своей официальной странице в соцсети vk.com.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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