В городе ХМАО жители переполошились из-за запаха газа

В Мегионе (ХМАО) вечером 9 апреля в местных соцсетях жители начали сообщать о резком запахе газа в городе. С проверкой информации на место возможной утечки выехали профильные службы.
«Запах газа во всем городе, что произошло?» — сообщают жители в сообществе «Это Мегион, детка» в соцсети vk.com. В комментариях очевидцы пишут, что пахнет и на улице Свободы, и в районе Юбилейном.
В сообществе vk.com «Типичный Мегион» сообщили, что произошла утечка газа на ЦППН-1, но информация проверятся. Позднее власти города в соцсети прокомментировали произошедшее. Со слов мэрии, были проверены все газовые службы в городе. Они работают в штатном режиме — инцидентов нет.
Возможной причиной запаха газа стали работы на газопроводе в одном из соседних муниципалитетов. «По полученной информации одна из газотранспортных компаний в апреле проводит работы по контролируемому выжигу легких углеводородов на продуктопроводе», — сообщила мэрия Мегиона на своей официальной странице в соцсети vk.com.
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