28 июля 2025

Аналитики Центробанка раскрыли, какие товары и услуги в ХМАО стремительно дешевеют

В ХМАО падают цены на авиабилеты, бытовую технику и продукты
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО больше всего в цене падают авиабилеты
В ХМАО больше всего в цене падают авиабилеты Фото:

В ХМАО в июне сильнее всего подешевели авиабилеты, аренда жилья, техника и сезонные овощи. Об этом сообщили аналитики Центробанка, объяснив причины снижения цен.

«Цены на авиабилеты снизились из-за того, что перевозчики открыли новые регулярные авиарейсы из городов округа в страны СНГ, Абхазию, Турцию и по России. Съёмное жильё подешевело по причине сезонного снижения спроса», — уточнили в сообщении регулятора.

Также в Югре дешевеют компьютеры, телевизоры, стиральные машины, смартфоны и подержанные иномарки — на фоне укрепления рубля и снижения спроса из-за высоких ставок по кредитам. Цены на продукты в ХМАО также снижаются: дешевеют яйца, сливочное масло, огурцы, помидоры, картофель, капусту, сладкий перец и лук. Это обусловлено ростом производства по стране и ранним урожаем в южных регионах России.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО обвалились цены на голубику. Цена на  фасованную ягоду упала за 500 до 300 рублей за 300 граммов.

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В ХМАО в июне сильнее всего подешевели авиабилеты, аренда жилья, техника и сезонные овощи. Об этом сообщили аналитики Центробанка, объяснив причины снижения цен. «Цены на авиабилеты снизились из-за того, что перевозчики открыли новые регулярные авиарейсы из городов округа в страны СНГ, Абхазию, Турцию и по России. Съёмное жильё подешевело по причине сезонного снижения спроса», — уточнили в сообщении регулятора. Также в Югре дешевеют компьютеры, телевизоры, стиральные машины, смартфоны и подержанные иномарки — на фоне укрепления рубля и снижения спроса из-за высоких ставок по кредитам. Цены на продукты в ХМАО также снижаются: дешевеют яйца, сливочное масло, огурцы, помидоры, картофель, капусту, сладкий перец и лук. Это обусловлено ростом производства по стране и ранним урожаем в южных регионах России. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО обвалились цены на голубику. Цена на  фасованную ягоду упала за 500 до 300 рублей за 300 граммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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