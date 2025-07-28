Аналитики Центробанка раскрыли, какие товары и услуги в ХМАО стремительно дешевеют

В ХМАО в июне сильнее всего подешевели авиабилеты, аренда жилья, техника и сезонные овощи. Об этом сообщили аналитики Центробанка, объяснив причины снижения цен.
«Цены на авиабилеты снизились из-за того, что перевозчики открыли новые регулярные авиарейсы из городов округа в страны СНГ, Абхазию, Турцию и по России. Съёмное жильё подешевело по причине сезонного снижения спроса», — уточнили в сообщении регулятора.
Также в Югре дешевеют компьютеры, телевизоры, стиральные машины, смартфоны и подержанные иномарки — на фоне укрепления рубля и снижения спроса из-за высоких ставок по кредитам. Цены на продукты в ХМАО также снижаются: дешевеют яйца, сливочное масло, огурцы, помидоры, картофель, капусту, сладкий перец и лук. Это обусловлено ростом производства по стране и ранним урожаем в южных регионах России.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО обвалились цены на голубику. Цена на фасованную ягоду упала за 500 до 300 рублей за 300 граммов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!