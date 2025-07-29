Власти Сургута занялись реконструкцией крематория

© Служба новостей «URA.RU»
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На кладбище ведется благоустройство и расширение территории
На кладбище ведется благоустройство и расширение территории Фото:

Сургутское кладбище активно расширяется — новая площадь под захоронения займет более двух гектаров земли. Также будет обновлен крематорий. О благоустройстве территории рассказал URA.RU директор Чернореченского кладбища Игорь Фурив.

«По ремонту фасада крематория — на данный момент выполнено более 70% работ. Уже в конце августа можно будет оценить результат. А в 2026 году планируем приступить к внутренней отделке. Также, естественно, планируем в дальнейшем рассмотреть вопрос по приобретению и установке второй кремационной печи», — рассказал Фурив.

В настоящее время идет строительство седьмого этапа «Чернореченского кладбища 2» — площадь составляет 2,2 гектара, стоимость составляет 235 миллионов рублей. По плану, территория будет введена в эксплуатацию до 31 октября.

«Один этап разбит на три сектора захоронений. То есть общее количество в этапе захоронений чуть больше двух тысяч человек», — объяснил директор кладбища.

Также в благоустройство входит ремонт основного тротуара, автобусных остановок, отсыпка и установка дорожных ограждений. Также на кладбище планируется установка семи туалетов и 10 площадок для мусорных контейнеров.

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Сургутское кладбище активно расширяется — новая площадь под захоронения займет более двух гектаров земли. Также будет обновлен крематорий. О благоустройстве территории рассказал URA.RU директор Чернореченского кладбища Игорь Фурив. «По ремонту фасада крематория — на данный момент выполнено более 70% работ. Уже в конце августа можно будет оценить результат. А в 2026 году планируем приступить к внутренней отделке. Также, естественно, планируем в дальнейшем рассмотреть вопрос по приобретению и установке второй кремационной печи», — рассказал Фурив. В настоящее время идет строительство седьмого этапа «Чернореченского кладбища 2» — площадь составляет 2,2 гектара, стоимость составляет 235 миллионов рублей. По плану, территория будет введена в эксплуатацию до 31 октября. «Один этап разбит на три сектора захоронений. То есть общее количество в этапе захоронений чуть больше двух тысяч человек», — объяснил директор кладбища. Также в благоустройство входит ремонт основного тротуара, автобусных остановок, отсыпка и установка дорожных ограждений. Также на кладбище планируется установка семи туалетов и 10 площадок для мусорных контейнеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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