Власти Сургута занялись реконструкцией крематория

Сургутское кладбище активно расширяется — новая площадь под захоронения займет более двух гектаров земли. Также будет обновлен крематорий. О благоустройстве территории рассказал URA.RU директор Чернореченского кладбища Игорь Фурив.
«По ремонту фасада крематория — на данный момент выполнено более 70% работ. Уже в конце августа можно будет оценить результат. А в 2026 году планируем приступить к внутренней отделке. Также, естественно, планируем в дальнейшем рассмотреть вопрос по приобретению и установке второй кремационной печи», — рассказал Фурив.
В настоящее время идет строительство седьмого этапа «Чернореченского кладбища 2» — площадь составляет 2,2 гектара, стоимость составляет 235 миллионов рублей. По плану, территория будет введена в эксплуатацию до 31 октября.
«Один этап разбит на три сектора захоронений. То есть общее количество в этапе захоронений чуть больше двух тысяч человек», — объяснил директор кладбища.
Также в благоустройство входит ремонт основного тротуара, автобусных остановок, отсыпка и установка дорожных ограждений. Также на кладбище планируется установка семи туалетов и 10 площадок для мусорных контейнеров.
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