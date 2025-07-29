В Ханты-Мансийске началось строительство инженерных сетей по федеральному проекту

В Ханты-Мансийске (ХМАО) стартовало строительство инженерных сетей по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Объем инвестиций в объект составит 1,28 миллиардов рублей.
«В микрорайоне „Восточный“ окружной столицы возводят инженерные сети по федеральному проекту „Модернизация коммунальной инфраструктуры“», — следует из сообщения Департамента ЖКХ и энергетики Югры. Общий объем финансирования объекта 1,28 миллиардов рублей
Ход строительства четырех канализационно-насосных станций производительностью от 11,9 до 80 кубометров в час, резервуара-усреднителя объемом пять тысяч кубометров, а также сетей водоотведения протяженностью 19,1 километров проинспектировал главный энергетик ХМАО Матвей Каров. «Реализация проекта позволит улучшить качество предоставления коммунальных услуг в сфере водоотведения для более 2,5 тыс. человек. Подрядчик должен завершить работы к 30 апреля 2026 года. На сегодня строительная готовность — 7%, проложено около 1,5 км сетей. Необходимо нарастить темпы. Это очень важный объект, его ждут жители», — отметил Каров.
Подрядчик должен завершить работы к 30 апреля 2026 года. На сегодня строительная готовность — 7%, проложено около 1,5 километров сетей. Всего на модернизацию коммунальной инфраструктуры в ХМАО в 2025–2027 годах предусмотрено финансирование в размере 5,9 миллиардов рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) меняют стратегические участки тепломагистралей. На модернизацию системы теплоснабжения города за год направят 436 миллионов рублей.
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