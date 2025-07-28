28 июля 2025

Суд ХМАО вынес приговор ОПГ, организовавшей бордель

Суд Нижневартовска приговорил к условным срокам ОПГ, организовавшей бордель
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил организаторов борделя к условным срокам
Суд приговорил организаторов борделя к условным срокам Фото:

Нижневартовский городской суд вынес приговор четверым участникам ОПГ, которые организовали бордель. Организаторша и двое подельников получили условные сроки, сообщается в картотеке суда.

«[Подсудимую] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 (организация занятия проституцией) уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев. Наказание считать условным», — сообщается в базе данных.

Трое подельников югорчанки также получили по 2,5 года лишения свободы условно. Следствие установило, что почти три года ОПГ занималась организацией проституции в саунах и банях города. Подельники организаторши выполняли работу водителей и обеспечивали безопасность работающих на них девушек.

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Нижневартовский городской суд вынес приговор четверым участникам ОПГ, которые организовали бордель. Организаторша и двое подельников получили условные сроки, сообщается в картотеке суда. «[Подсудимую] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 (организация занятия проституцией) уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев. Наказание считать условным», — сообщается в базе данных. Трое подельников югорчанки также получили по 2,5 года лишения свободы условно. Следствие установило, что почти три года ОПГ занималась организацией проституции в саунах и банях города. Подельники организаторши выполняли работу водителей и обеспечивали безопасность работающих на них девушек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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