Суд ХМАО вынес приговор ОПГ, организовавшей бордель

Нижневартовский городской суд вынес приговор четверым участникам ОПГ, которые организовали бордель. Организаторша и двое подельников получили условные сроки, сообщается в картотеке суда.
«[Подсудимую] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 (организация занятия проституцией) уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев. Наказание считать условным», — сообщается в базе данных.
Трое подельников югорчанки также получили по 2,5 года лишения свободы условно. Следствие установило, что почти три года ОПГ занималась организацией проституции в саунах и банях города. Подельники организаторши выполняли работу водителей и обеспечивали безопасность работающих на них девушек.
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