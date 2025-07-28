Власти ХМАО сделали заявление из-за проблем с мобильным интернетом

Власти ХМАО подтвердили наличие сбоев в работе мобильного интернета. В департаменте информационных технологий заверили, что ограничения временные и идут работы по восстановлению связи.
«По ряду причин на территории Югры наблюдаются перебои в работе оборудования операторов сотовой связи. В связи с этим доступ к мобильному интернету 3G и 4G местами ограничен либо работает нестабильно. Ведутся работы по устранению перебоев. Голосовая связь функционирует в штатном режиме», — пояснили в Депинформтехнологий.
Согласно данным сервиса DownDetector, за сутки зафиксировано более 230 жалоб на проблемы со связью. Больше трети из них касаются работы МТС. Также пользователи сообщают о сбоях в ряде мобильных приложений.
Ранее URA.RU сообщало, что пользователи одного из топовых провайдеров Нижневартовска (ХМАО) «Данцер» лишились интернета. На проблемы со связью они пожаловались на портале детектора сбоев «Downdetector».
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