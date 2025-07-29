В ХМАО смотрящий за СИЗО поплатился за криминальный статус

В Нижневартовске следственный комитет вскрыл ячейку АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории России) в городском СИЗО, которую организовал один из заключенных, имеющий криминальный статус «смотрящего». Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Обвиняемый организовал подразделение запрещенного международного общественного движения „Арестантское уголовное единство“, а именно был наделен статусом „смотрящего“ за указанным следственным изолятором. При этом не сообщил органам власти о существовании ячейки запрещенного международного общественного движения», — сообщается в telegram-канале.
Обвиняемый заключен под стражу до 11 ноября. Следователи устанавливают детали преступной схемы и допрашивают свидетелей.
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