В ХМАО смотрящий за СИЗО поплатился за криминальный статус

В ХМАО следователи выявили экстремистскую ячейку в следственном изоляторе
© Служба новостей «URA.RU»
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В изоляторе Нижневартовска «смотрящий» организовал экстремистскую ячейку
В изоляторе Нижневартовска «смотрящий» организовал экстремистскую ячейку Фото:

В Нижневартовске следственный комитет вскрыл ячейку АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории России) в городском СИЗО, которую организовал один из заключенных, имеющий криминальный статус «смотрящего». Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Обвиняемый организовал подразделение запрещенного международного общественного движения „Арестантское уголовное единство“, а именно был наделен статусом „смотрящего“ за указанным следственным изолятором. При этом не сообщил органам власти о существовании ячейки запрещенного международного общественного движения», — сообщается в telegram-канале.

Обвиняемый заключен под стражу до 11 ноября. Следователи устанавливают детали преступной схемы и допрашивают свидетелей.

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В Нижневартовске следственный комитет вскрыл ячейку АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории России) в городском СИЗО, которую организовал один из заключенных, имеющий криминальный статус «смотрящего». Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Обвиняемый организовал подразделение запрещенного международного общественного движения „Арестантское уголовное единство“, а именно был наделен статусом „смотрящего“ за указанным следственным изолятором. При этом не сообщил органам власти о существовании ячейки запрещенного международного общественного движения», — сообщается в telegram-канале. Обвиняемый заключен под стражу до 11 ноября. Следователи устанавливают детали преступной схемы и допрашивают свидетелей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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