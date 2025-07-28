ХМАО вошел в число регионов России с самой низкой инфляцией

В Югре годовая инфляция замедлилась и составила 7,8%. Регион занял шестое место в рейтинге по этому показателю, сообщает Центробанк России.
«В ХМАО годовая инфляция замедлилась и составила 7,8%», — говорится в сообщении Банка России. Югра заняла шестое место в рейтинге регионов с самым низким уровнем инфляции.
Отмечается, что годовая инфляция в целом по стране снижается. Центробанк намерен вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать ее примерно на этом показателе в дальнейшем.
Ранее URA.RU сообщало, что Банк России 25 июля снизил ключевую ставку на два процентных пункта — до 18% годовых. Такое решение принял совет директоров регулятора на фоне ускоренного снижения инфляционного давления и замедления внутреннего спроса.
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