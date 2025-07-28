28 июля 2025

ХМАО вошел в число регионов России с самой низкой инфляцией

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В Югре годовая инфляция составила 7,8%
В Югре годовая инфляция составила 7,8% Фото:

В Югре годовая инфляция замедлилась и составила 7,8%. Регион занял шестое место в рейтинге по этому показателю, сообщает Центробанк России.

«В ХМАО годовая инфляция замедлилась и составила 7,8%», — говорится в сообщении Банка России. Югра заняла шестое место в рейтинге регионов с самым низким уровнем инфляции.

Отмечается, что годовая инфляция в целом по стране снижается. Центробанк намерен вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать ее примерно на этом показателе в дальнейшем.

Ранее URA.RU сообщало, что Банк России 25 июля снизил ключевую ставку на два процентных пункта — до 18% годовых. Такое решение принял совет директоров регулятора на фоне ускоренного снижения инфляционного давления и замедления внутреннего спроса.

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В Югре годовая инфляция замедлилась и составила 7,8%. Регион занял шестое место в рейтинге по этому показателю, сообщает Центробанк России. «В ХМАО годовая инфляция замедлилась и составила 7,8%», — говорится в сообщении Банка России. Югра заняла шестое место в рейтинге регионов с самым низким уровнем инфляции. Отмечается, что годовая инфляция в целом по стране снижается. Центробанк намерен вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать ее примерно на этом показателе в дальнейшем. Ранее URA.RU сообщало, что Банк России 25 июля снизил ключевую ставку на два процентных пункта — до 18% годовых. Такое решение принял совет директоров регулятора на фоне ускоренного снижения инфляционного давления и замедления внутреннего спроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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