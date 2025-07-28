28 июля 2025

В ХМАО на медицину выделят свыше трех миллиардов рублей дополнительно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО добавят средств на закупку жизненно важных лекарств для льготников
В ХМАО добавят средств на закупку жизненно важных лекарств для льготников Фото:

Власти ХМАО добавят более 3 миллиардов рублей на реализацию окружной программы «Современное здравоохранение». Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«В рамках окружной госпрограммы „Современное здравоохранение“ выделяем дополнительно более 3 млрд рублей на обеспечение пациентов лекарственными препаратами», — отметил глава региона. Увеличение финансирования связано с расширением перечня жизненно важных препаратов для льготников.

Часть средств пойдет на закупку 272 единиц медтехники. Также дополнительное финансирование позволит закупить два аппарата МРТ для Сургутской травматологической и Ханты-Мансийской окружной клинической больниц.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО раскрыли, на сколько хватит запаса лекарств в регионе. Центральный аптечный склад в ХМАО имеет полугодовой запас лекарственных препаратов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО добавят более 3 миллиардов рублей на реализацию окружной программы «Современное здравоохранение». Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «В рамках окружной госпрограммы „Современное здравоохранение“ выделяем дополнительно более 3 млрд рублей на обеспечение пациентов лекарственными препаратами», — отметил глава региона. Увеличение финансирования связано с расширением перечня жизненно важных препаратов для льготников. Часть средств пойдет на закупку 272 единиц медтехники. Также дополнительное финансирование позволит закупить два аппарата МРТ для Сургутской травматологической и Ханты-Мансийской окружной клинической больниц. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО раскрыли, на сколько хватит запаса лекарств в регионе. Центральный аптечный склад в ХМАО имеет полугодовой запас лекарственных препаратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...