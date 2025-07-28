В ХМАО на медицину выделят свыше трех миллиардов рублей дополнительно

Власти ХМАО добавят более 3 миллиардов рублей на реализацию окружной программы «Современное здравоохранение». Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«В рамках окружной госпрограммы „Современное здравоохранение“ выделяем дополнительно более 3 млрд рублей на обеспечение пациентов лекарственными препаратами», — отметил глава региона. Увеличение финансирования связано с расширением перечня жизненно важных препаратов для льготников.
Часть средств пойдет на закупку 272 единиц медтехники. Также дополнительное финансирование позволит закупить два аппарата МРТ для Сургутской травматологической и Ханты-Мансийской окружной клинической больниц.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО раскрыли, на сколько хватит запаса лекарств в регионе. Центральный аптечный склад в ХМАО имеет полугодовой запас лекарственных препаратов.
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