28 июля 2025

Власти ХМАО упростят получение пособий для опекунов и детей-сирот

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО упростят оформление пособий детям-сиротам
В ХМАО упростят оформление пособий детям-сиротам Фото:

Власти ХМАО упростят оформление социальных выплат для детей-сирот и опекунов. Планируется автоматическое назначение пособий и их индексация. Соответствующий законопроект опубликован на портале правительства региона.

«Предлагаемые изменения позволят устранить устаревшие нормы, привести региональное законодательство в соответствие с федеральными требованиями. А также упростить процедуры назначения и выплаты пособий гражданам, нуждающимся в социальной защите», — говорится в пояснительной записке.

Согласно поправкам, ежемесячная выплата на содержание детей-сирот до 6 лет будет привязана к детскому прожиточному минимуму. В 2025 году он составит 21 286 рублей, сейчас пособие — 19 680. Также опекуны совершеннолетних недееспособных граждан смогут получать пособие без заключения социального контракта — его станут назначать автоматически. Законопроект проходит общественные обсуждения.

Ранее URA.RU писало, что в России были внедрены меры по упрощению получения льгот для детей-сирот. Они включали упрощенный порядок оформления жилищных сертификатов и расширение программ поддержки, таких как льготное поступление в вузы, бесплатное жилье, медицинское обслуживание и финансовые выплаты.

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Власти ХМАО упростят оформление социальных выплат для детей-сирот и опекунов. Планируется автоматическое назначение пособий и их индексация. Соответствующий законопроект опубликован на портале правительства региона. «Предлагаемые изменения позволят устранить устаревшие нормы, привести региональное законодательство в соответствие с федеральными требованиями. А также упростить процедуры назначения и выплаты пособий гражданам, нуждающимся в социальной защите», — говорится в пояснительной записке. Согласно поправкам, ежемесячная выплата на содержание детей-сирот до 6 лет будет привязана к детскому прожиточному минимуму. В 2025 году он составит 21 286 рублей, сейчас пособие — 19 680. Также опекуны совершеннолетних недееспособных граждан смогут получать пособие без заключения социального контракта — его станут назначать автоматически. Законопроект проходит общественные обсуждения. Ранее URA.RU писало, что в России были внедрены меры по упрощению получения льгот для детей-сирот. Они включали упрощенный порядок оформления жилищных сертификатов и расширение программ поддержки, таких как льготное поступление в вузы, бесплатное жилье, медицинское обслуживание и финансовые выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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