Власти ХМАО упростят получение пособий для опекунов и детей-сирот

Власти ХМАО упростят оформление социальных выплат для детей-сирот и опекунов. Планируется автоматическое назначение пособий и их индексация. Соответствующий законопроект опубликован на портале правительства региона.
«Предлагаемые изменения позволят устранить устаревшие нормы, привести региональное законодательство в соответствие с федеральными требованиями. А также упростить процедуры назначения и выплаты пособий гражданам, нуждающимся в социальной защите», — говорится в пояснительной записке.
Согласно поправкам, ежемесячная выплата на содержание детей-сирот до 6 лет будет привязана к детскому прожиточному минимуму. В 2025 году он составит 21 286 рублей, сейчас пособие — 19 680. Также опекуны совершеннолетних недееспособных граждан смогут получать пособие без заключения социального контракта — его станут назначать автоматически. Законопроект проходит общественные обсуждения.
Ранее URA.RU писало, что в России были внедрены меры по упрощению получения льгот для детей-сирот. Они включали упрощенный порядок оформления жилищных сертификатов и расширение программ поддержки, таких как льготное поступление в вузы, бесплатное жилье, медицинское обслуживание и финансовые выплаты.
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