Жителей Кореи и Китая хотят угостить российским вином

В Южной Корее и Китае видят перспективные рынки для экспорта российского вина. ОБ этом рассказала владелец сети винотек «Первый Нос» Наталья Духина.
«На мой взгляд, для российских вин одним из перспективных направлений считаются азиатские страны. Корея, Китай — именно на них нужно держать свой фокус», — передает слова Духиной РИА Новости. Она также отмечает расширение географии производства, включая Краснодарский край, Крым и другие регионы.
Ассортимент российского вина в последние годы значительно увеличился. Растет интерес покупателей к отечественной продукции, что подтверждается удвоением ассортимента и ростом доли чеков с российским алкоголем на 30%, заключила Духина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.