Лавров посоветовал не обольщаться контактами России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что не стоит обольщаться текущими контактами между Москвой и Вашингтоном. Однако он подчеркнул необходимость стремления к нормализации двусторонних отношений.
«Я считаю — не надо обольщаться. Но нацеливается на нормализацию на основе взаимного признания и уважения национальных интересов каждой страны вполне реалистично и необходимо», — сказал Лавров журналистам. Трансляция выступления дипломата шла на сайте МИД РФ.
Россия и США начали предпринимать шаги по урегулированию конфликта на Украине. Лидеры двух государств провели ряд телефонных переговоров, а делегации несколько раз встретились на площадках в третьих странах для обсуждения сложившегося кризиса.
Также Москва и Вашингтон начали восстанавливать двухсторонние отнесения. Так делегаты России и США по итогам переговоров в Стамбуле обменялись нотами по поводу обязательств помогать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств.
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