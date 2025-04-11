Лавров посоветовал не обольщаться контактами России и США

Лавров: России и США нужно стремиться к нормализации отношений
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Контактами РФ с США обольщаться не стоит, заявил Лавров
Контактами РФ с США обольщаться не стоит, заявил Лавров Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что не стоит обольщаться текущими контактами между Москвой и Вашингтоном. Однако он подчеркнул необходимость стремления к нормализации двусторонних отношений.

«Я считаю — не надо обольщаться. Но нацеливается на нормализацию на основе взаимного признания и уважения национальных интересов каждой страны вполне реалистично и необходимо», — сказал Лавров журналистам. Трансляция выступления дипломата шла на сайте МИД РФ.

Россия и США начали предпринимать шаги по урегулированию конфликта на Украине. Лидеры двух государств провели ряд телефонных переговоров, а делегации несколько раз встретились на площадках в третьих странах для обсуждения сложившегося кризиса.

Также Москва и Вашингтон начали восстанавливать двухсторонние отнесения. Так делегаты России и США по итогам переговоров в Стамбуле обменялись нотами по поводу обязательств помогать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что не стоит обольщаться текущими контактами между Москвой и Вашингтоном. Однако он подчеркнул необходимость стремления к нормализации двусторонних отношений. «Я считаю — не надо обольщаться. Но нацеливается на нормализацию на основе взаимного признания и уважения национальных интересов каждой страны вполне реалистично и необходимо», — сказал Лавров журналистам. Трансляция выступления дипломата шла на сайте МИД РФ. Россия и США начали предпринимать шаги по урегулированию конфликта на Украине. Лидеры двух государств провели ряд телефонных переговоров, а делегации несколько раз встретились на площадках в третьих странах для обсуждения сложившегося кризиса. Также Москва и Вашингтон начали восстанавливать двухсторонние отнесения. Так делегаты России и США по итогам переговоров в Стамбуле обменялись нотами по поводу обязательств помогать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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