Франция помогла Зеленскому писать извинительное письмо Трампу

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Зеленский написал примирительное письмо Трампу
Зеленский написал примирительное письмо Трампу Фото:

Дипломаты из Франции помогали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому написать письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой восстановить украино-американские отношения после ссоры в Белом доме. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Сотрудники МИД Франции вместе с украинским лидером писали «примирительное письмо» американскому президенту. Французские, немецкие и британские дипломаты несколько недель «ломали голову над тем», как восстановить отношения Трампа и Зеленского и, соответственно, США и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Зеленский посетил Белый дом 28 февраля для переговоров с Трампом. В ходе общения, на котором присутствовали представители средств массовой информации, произошла перепалка. Трамп выразил недовольство по поводу неуважительного отношения Зеленского к Соединенным Штатам. Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что украинский лидер не выразил благодарности за поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву. В результате инцидента было решено отменить запланированную пресс-конференцию по итогам встречи. Позже Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, где подчеркнул, что поведение Зеленского свидетельствует о его неуважении и нежелании идти на мирное разрешение конфликта в Украине.

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Дипломаты из Франции помогали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому написать письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой восстановить украино-американские отношения после ссоры в Белом доме. Об этом пишут зарубежные СМИ. Сотрудники МИД Франции вместе с украинским лидером писали «примирительное письмо» американскому президенту. Французские, немецкие и британские дипломаты несколько недель «ломали голову над тем», как восстановить отношения Трампа и Зеленского и, соответственно, США и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Politico. Зеленский посетил Белый дом 28 февраля для переговоров с Трампом. В ходе общения, на котором присутствовали представители средств массовой информации, произошла перепалка. Трамп выразил недовольство по поводу неуважительного отношения Зеленского к Соединенным Штатам. Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что украинский лидер не выразил благодарности за поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву. В результате инцидента было решено отменить запланированную пресс-конференцию по итогам встречи. Позже Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, где подчеркнул, что поведение Зеленского свидетельствует о его неуважении и нежелании идти на мирное разрешение конфликта в Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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