Франция помогла Зеленскому писать извинительное письмо Трампу

Дипломаты из Франции помогали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому написать письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой восстановить украино-американские отношения после ссоры в Белом доме. Об этом пишут зарубежные СМИ.
Сотрудники МИД Франции вместе с украинским лидером писали «примирительное письмо» американскому президенту. Французские, немецкие и британские дипломаты несколько недель «ломали голову над тем», как восстановить отношения Трампа и Зеленского и, соответственно, США и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.
Зеленский посетил Белый дом 28 февраля для переговоров с Трампом. В ходе общения, на котором присутствовали представители средств массовой информации, произошла перепалка. Трамп выразил недовольство по поводу неуважительного отношения Зеленского к Соединенным Штатам. Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что украинский лидер не выразил благодарности за поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву. В результате инцидента было решено отменить запланированную пресс-конференцию по итогам встречи. Позже Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, где подчеркнул, что поведение Зеленского свидетельствует о его неуважении и нежелании идти на мирное разрешение конфликта в Украине.
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