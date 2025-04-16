Российский топ-чиновник получил новую должность

Президент России Владимир Путин назначил первого заместителя руководителя администрации президента (АП) Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета Национального центра исторической памяти (НЦИП). Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте для публикации правовых актов.
«Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации <…> Кириенко <…> — первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации», — говорится в документе.
Кириенко занимает должность первого заместителя руководителя в АП с 5 октября 2016 года. В марте 2025 года он стал куратором отношений с Абхазией. Ранее за это направление в Кремле отвечал Дмитрий Козак.
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