Стали известны возможные цели для удара «Орешником» по Украине

Бескидский тоннель может стать новой целью для удара ракетным комплексом «Орешник». Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук. О
«Полагаю, что целями для нового удара „Орешником“ по Украине могут стать электростанции, объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также железнодорожная инфраструктура, которую мы долго не трогали, особенно горные переходы из Западной Европы на территорию Украины — Бескидский тоннель», — сказал Матвийчук а интервью NEWS.ru. Он также отметил, что ВС РФ давно не наносили удары по железнодорожной инфраструктуре.
Ранее был введен мораторий на удары по определенным российским и украинским объектам, представители РФ и Соединенных Штатов утвердили список. Россия заявила, что в случае нарушения моратория одной из сторон, другая может считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.
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