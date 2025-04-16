16 апреля 2025

Стали известны возможные цели для удара «Орешником» по Украине

Военэксперт Матвийчук: новой целью «Орешника» может стать Бескидский тоннель
© Служба новостей «URA.RU»
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Военэксперт предполагает, что удар будет совершен по железнодорожной инфраструктуре Украины
Военэксперт предполагает, что удар будет совершен по железнодорожной инфраструктуре Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бескидский тоннель может стать новой целью для удара ракетным комплексом «Орешник». Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.  О 

«Полагаю, что целями для нового удара „Орешником“ по Украине могут стать электростанции, объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также железнодорожная инфраструктура, которую мы долго не трогали, особенно горные переходы из Западной Европы на территорию Украины — Бескидский тоннель», — сказал Матвийчук а интервью NEWS.ru. Он также отметил, что ВС РФ давно не наносили удары по железнодорожной инфраструктуре.

Ранее был введен мораторий на удары по определенным российским и украинским объектам, представители РФ и Соединенных Штатов утвердили список. Россия заявила, что в случае нарушения моратория одной из сторон, другая может считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

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Бескидский тоннель может стать новой целью для удара ракетным комплексом «Орешник». Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.  О  «Полагаю, что целями для нового удара „Орешником“ по Украине могут стать электростанции, объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также железнодорожная инфраструктура, которую мы долго не трогали, особенно горные переходы из Западной Европы на территорию Украины — Бескидский тоннель», — сказал Матвийчук а интервью NEWS.ru. Он также отметил, что ВС РФ давно не наносили удары по железнодорожной инфраструктуре. Ранее был введен мораторий на удары по определенным российским и украинским объектам, представители РФ и Соединенных Штатов утвердили список. Россия заявила, что в случае нарушения моратория одной из сторон, другая может считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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