Когда Радоница в 2025 году: традиции праздника и правила проведения поминок

Радоницу отмечают православные 29 апреля 2025
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Радоницу отмечают вскоре после Пасхи
Радоницу отмечают вскоре после Пасхи Фото:

Радоница — православный праздник, на который принято поминать усопших. Этот день называют также Пасхой для умерших, поскольку он связан с пасхальной радостью о воскресении Христа и надеждой на вечную жизнь. Рассказываем, когда в 2025 году Радоница и как правильно поминать тех, кого нет рядом. 

История праздника

Традиция поминать усопших появилась еще во времена язычества. В древности на Руси считали, что после смерти человек переходит в загробный мир, а если живучие продолжат уважать своих предков, то те будут помогать им с того света. Поэтому еще до появления христианства люди проводили трапезу на могилах, поливали землю напитками и разговаривали с усопшими.

С приходом православия в Россию традиции поминок усопших изменились
С приходом православия в Россию традиции поминок усопших изменились
Фото:

С появлением христианства традиции праздника изменились. Верующие стали молиться за души умерших в церквях, а загробную жизнь заменило небесное царство. На Радоницу христиане надеются, что праведные души воскреснут в раю, подобно Христу.

Но языческие корни все-таки остались в традициях. Например, кутью — кашу с добавлением меда, фруктов и орехов, готовили еще древние славяне. Задолго до принятия христианства это блюдо ассоциировалось с миром мертвых, а до сих пор его готовят на поминки и праздники, посвященные усопшим. Также церковь не одобряет пиршество на кладбищах и угощения покойному.

Когда празднуют Радоницу в 2025 году

Каждый год Радоница отмечается спустя девять дней после Пасхи. Дата выбрана не случайно — дело в том, что в светлый праздник Пасхи и в течение пасхальной недели в христианских храмах не проводятся заупокойные службы и поминовения усопших. В это время не принято скорбеть и унывать, ведь Пасха связана с воскресением Христа, вечной жизнью и понятием бессмертия души. А вот во вторник после пасхальной недели в храмы возвращаются поминовения, и христиане вспоминают о тех, кого уже нет рядом. В 2025 году Пасху отмечают 20 апреля. Получается, что Радоницу христиане отмечают 29 апреля.

Традиции и обычаи Радоницы

Православные верующие, которые хотят почтить память усопших, начинают Радоницу с посещения литургии и панихиды в храме. По церковным правилам, только после посещения церкви, исповеди и причастия, следует отправляться на кладбище.

Православная церковь не одобряет, когда люди оставляют еду и напитки усопшим
Православная церковь не одобряет, когда люди оставляют еду и напитки усопшим
Фото:

После храма можно отправиться на кладбище, где покоятся родственники и близкие. У могил православным стоит прочитать Пасхальный канон и зажечь свечку. После этого нужно прибраться на могиле родного человека и вспомнить покойного во время минуты молчания. А вот поминать родственника на кладбище и оставлять на могиле напитки и еду не нужно — церковь не одобряет эти ритуалы.

Вернувшись домой, можно собраться всей семьей за поминальным ужином. Шуметь и напиваться не стоит — вместо этого лучше вспомнить покойных хорошим словом. В единении с родными нужно помнить, что человеческая жизнь не бесконечна, и нужно ценить каждый миг, проведенный вместе с любимыми.

Народные приметы и поверья на Радоницу

Несмотря на то, что церковь не поддерживает поверья и приметы, в народе вокруг Радоницы возникли свои правила. И по погоде в этот день люди определяли, чего ждать от приближающегося лета:

  • Если в ночь на Радоницу начались заморозки, то урожай в сезоне окажется скудным;
  • Багряное небо с утра указывает на приближающийся дождь и ливень;
  • Дождь на праздник намекает на то, что скоро придет хорошая новость;
  • Грачи в небе говорят о том, что лето окажется солнечным и теплым.

Существуют и запреты на Радоницу. Например, в праздник не принято беспокоить землю и заниматься работой в полях. В деревнях в этот день сохранялся языческий обычай: крестьяне топили баню, но не мылись в ней, чтобы душа умершего могла туда залететь. А также, как и на многие другие православные праздники, люди старались не ссориться и не начинать конфликты.

Как готовить кутью на Радоницу: простой рецепт

В России поминки усопших не обходятся без кутьи на столе — традиционного славянского блюда, тесно связанного с миром усопших. Ее готовят не только на Радоницу, но и на родительские субботы, а также когда проходят поминки близкого человека. Чтобы приготовить кутью, необходимо взять:

Поминки успошего по традиции всегда сопровождаются кутьей на столе
Поминки успошего по традиции всегда сопровождаются кутьей на столе
Фото:
  • Рис – 150 грамм;
  • Изюм – 150 грамм;
  • Мед – 100 грамм;
  • Миндаль – 80 грамм;
  • Сливочное масло – 50 грамм;
  • Сахар – 30 грамм;
  • Соль – по вкусу.

Для начала необходимо промыть рис в проточной воде. Когда вода станет прозрачной, выложите рис в кастрюлю, залейте 600 мл воды и поставьте на медленный огонь. Когда вода закипит, накройте кастрюлю крышкой и варите, периодически помешивая, пока крупа не впитает воду.

Когда рис приготовится, остудите его до комнатной температуры. Если крупа слиплась, промойте ее в холодной воде и с помощью сито избавьтесь от воды в каше.

Изюм залейте кипятком на 15 минут, после чего обсушите и отправьте на сковородку со сливочным маслом. Посыпьте изюм сахаром и готовьте, пока он не карамелизуется. Затем добавьте изюм к рису и перемешайте блюдо. Добавьте миндаль в кашу и еще раз перемешайте. После этого блюдо можно подавать к столу.

В какие дни еще можно поминать умерших

Церковь не запрещает поминать родственников в любой день
Церковь не запрещает поминать родственников в любой день
Фото:

Каждый год в православном календаре существуют родительские субботы, в которые в храмах проводят поминальные литургии. В 2025 году, после Радоницы, останется еще четыре дня, когда можно помянуть тех, кто покинул нас:

  • Поминовение усопших воинов — 9 мая;
  • Троицкая родительская суббота, тоже вселенская — 7 июня;
  • Димитриевская родительская суббота — 1 ноября;
  • Михайловская родительская суббота — 15 ноября.

Но в целом православная церковь не запрещает верующим поминать усопших в любой день в году. Достаточно лишь помолиться за тех, кого уже нет рядом, съездить в церковь, посетить кладбище и помянуть близкого человека добрым словом.

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Радоница — православный праздник, на который принято поминать усопших. Этот день называют также Пасхой для умерших, поскольку он связан с пасхальной радостью о воскресении Христа и надеждой на вечную жизнь. Рассказываем, когда в 2025 году Радоница и как правильно поминать тех, кого нет рядом.  История праздника Традиция поминать усопших появилась еще во времена язычества. В древности на Руси считали, что после смерти человек переходит в загробный мир, а если живучие продолжат уважать своих предков, то те будут помогать им с того света. Поэтому еще до появления христианства люди проводили трапезу на могилах, поливали землю напитками и разговаривали с усопшими. С появлением христианства традиции праздника изменились. Верующие стали молиться за души умерших в церквях, а загробную жизнь заменило небесное царство. На Радоницу христиане надеются, что праведные души воскреснут в раю, подобно Христу. Но языческие корни все-таки остались в традициях. Например, кутью — кашу с добавлением меда, фруктов и орехов, готовили еще древние славяне. Задолго до принятия христианства это блюдо ассоциировалось с миром мертвых, а до сих пор его готовят на поминки и праздники, посвященные усопшим. Также церковь не одобряет пиршество на кладбищах и угощения покойному. Когда празднуют Радоницу в 2025 году Каждый год Радоница отмечается спустя девять дней после Пасхи. Дата выбрана не случайно — дело в том, что в светлый праздник Пасхи и в течение пасхальной недели в христианских храмах не проводятся заупокойные службы и поминовения усопших. В это время не принято скорбеть и унывать, ведь Пасха связана с воскресением Христа, вечной жизнью и понятием бессмертия души. А вот во вторник после пасхальной недели в храмы возвращаются поминовения, и христиане вспоминают о тех, кого уже нет рядом. В 2025 году Пасху отмечают 20 апреля. Получается, что Радоницу христиане отмечают 29 апреля. Традиции и обычаи Радоницы Православные верующие, которые хотят почтить память усопших, начинают Радоницу с посещения литургии и панихиды в храме. По церковным правилам, только после посещения церкви, исповеди и причастия, следует отправляться на кладбище. После храма можно отправиться на кладбище, где покоятся родственники и близкие. У могил православным стоит прочитать Пасхальный канон и зажечь свечку. После этого нужно прибраться на могиле родного человека и вспомнить покойного во время минуты молчания. А вот поминать родственника на кладбище и оставлять на могиле напитки и еду не нужно — церковь не одобряет эти ритуалы. Вернувшись домой, можно собраться всей семьей за поминальным ужином. Шуметь и напиваться не стоит — вместо этого лучше вспомнить покойных хорошим словом. В единении с родными нужно помнить, что человеческая жизнь не бесконечна, и нужно ценить каждый миг, проведенный вместе с любимыми. Народные приметы и поверья на Радоницу Несмотря на то, что церковь не поддерживает поверья и приметы, в народе вокруг Радоницы возникли свои правила. И по погоде в этот день люди определяли, чего ждать от приближающегося лета: Существуют и запреты на Радоницу. Например, в праздник не принято беспокоить землю и заниматься работой в полях. В деревнях в этот день сохранялся языческий обычай: крестьяне топили баню, но не мылись в ней, чтобы душа умершего могла туда залететь. А также, как и на многие другие православные праздники, люди старались не ссориться и не начинать конфликты. Как готовить кутью на Радоницу: простой рецепт В России поминки усопших не обходятся без кутьи на столе — традиционного славянского блюда, тесно связанного с миром усопших. Ее готовят не только на Радоницу, но и на родительские субботы, а также когда проходят поминки близкого человека. Чтобы приготовить кутью, необходимо взять: Для начала необходимо промыть рис в проточной воде. Когда вода станет прозрачной, выложите рис в кастрюлю, залейте 600 мл воды и поставьте на медленный огонь. Когда вода закипит, накройте кастрюлю крышкой и варите, периодически помешивая, пока крупа не впитает воду. Когда рис приготовится, остудите его до комнатной температуры. Если крупа слиплась, промойте ее в холодной воде и с помощью сито избавьтесь от воды в каше. Изюм залейте кипятком на 15 минут, после чего обсушите и отправьте на сковородку со сливочным маслом. Посыпьте изюм сахаром и готовьте, пока он не карамелизуется. Затем добавьте изюм к рису и перемешайте блюдо. Добавьте миндаль в кашу и еще раз перемешайте. После этого блюдо можно подавать к столу. В какие дни еще можно поминать умерших Каждый год в православном календаре существуют родительские субботы, в которые в храмах проводят поминальные литургии. В 2025 году, после Радоницы, останется еще четыре дня, когда можно помянуть тех, кто покинул нас: Но в целом православная церковь не запрещает верующим поминать усопших в любой день в году. Достаточно лишь помолиться за тех, кого уже нет рядом, съездить в церковь, посетить кладбище и помянуть близкого человека добрым словом.
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