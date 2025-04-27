Когда Радоница в 2025 году: традиции праздника и правила проведения поминок

Радоница — православный праздник, на который принято поминать усопших. Этот день называют также Пасхой для умерших, поскольку он связан с пасхальной радостью о воскресении Христа и надеждой на вечную жизнь. Рассказываем, когда в 2025 году Радоница и как правильно поминать тех, кого нет рядом.
История праздника
Традиция поминать усопших появилась еще во времена язычества. В древности на Руси считали, что после смерти человек переходит в загробный мир, а если живучие продолжат уважать своих предков, то те будут помогать им с того света. Поэтому еще до появления христианства люди проводили трапезу на могилах, поливали землю напитками и разговаривали с усопшими.
С появлением христианства традиции праздника изменились. Верующие стали молиться за души умерших в церквях, а загробную жизнь заменило небесное царство. На Радоницу христиане надеются, что праведные души воскреснут в раю, подобно Христу.
Но языческие корни все-таки остались в традициях. Например, кутью — кашу с добавлением меда, фруктов и орехов, готовили еще древние славяне. Задолго до принятия христианства это блюдо ассоциировалось с миром мертвых, а до сих пор его готовят на поминки и праздники, посвященные усопшим. Также церковь не одобряет пиршество на кладбищах и угощения покойному.
Когда празднуют Радоницу в 2025 году
Каждый год Радоница отмечается спустя девять дней после Пасхи. Дата выбрана не случайно — дело в том, что в светлый праздник Пасхи и в течение пасхальной недели в христианских храмах не проводятся заупокойные службы и поминовения усопших. В это время не принято скорбеть и унывать, ведь Пасха связана с воскресением Христа, вечной жизнью и понятием бессмертия души. А вот во вторник после пасхальной недели в храмы возвращаются поминовения, и христиане вспоминают о тех, кого уже нет рядом. В 2025 году Пасху отмечают 20 апреля. Получается, что Радоницу христиане отмечают 29 апреля.
Традиции и обычаи Радоницы
Православные верующие, которые хотят почтить память усопших, начинают Радоницу с посещения литургии и панихиды в храме. По церковным правилам, только после посещения церкви, исповеди и причастия, следует отправляться на кладбище.
После храма можно отправиться на кладбище, где покоятся родственники и близкие. У могил православным стоит прочитать Пасхальный канон и зажечь свечку. После этого нужно прибраться на могиле родного человека и вспомнить покойного во время минуты молчания. А вот поминать родственника на кладбище и оставлять на могиле напитки и еду не нужно — церковь не одобряет эти ритуалы.
Вернувшись домой, можно собраться всей семьей за поминальным ужином. Шуметь и напиваться не стоит — вместо этого лучше вспомнить покойных хорошим словом. В единении с родными нужно помнить, что человеческая жизнь не бесконечна, и нужно ценить каждый миг, проведенный вместе с любимыми.
Народные приметы и поверья на Радоницу
Несмотря на то, что церковь не поддерживает поверья и приметы, в народе вокруг Радоницы возникли свои правила. И по погоде в этот день люди определяли, чего ждать от приближающегося лета:
- Если в ночь на Радоницу начались заморозки, то урожай в сезоне окажется скудным;
- Багряное небо с утра указывает на приближающийся дождь и ливень;
- Дождь на праздник намекает на то, что скоро придет хорошая новость;
- Грачи в небе говорят о том, что лето окажется солнечным и теплым.
Существуют и запреты на Радоницу. Например, в праздник не принято беспокоить землю и заниматься работой в полях. В деревнях в этот день сохранялся языческий обычай: крестьяне топили баню, но не мылись в ней, чтобы душа умершего могла туда залететь. А также, как и на многие другие православные праздники, люди старались не ссориться и не начинать конфликты.
Как готовить кутью на Радоницу: простой рецепт
В России поминки усопших не обходятся без кутьи на столе — традиционного славянского блюда, тесно связанного с миром усопших. Ее готовят не только на Радоницу, но и на родительские субботы, а также когда проходят поминки близкого человека. Чтобы приготовить кутью, необходимо взять:
- Рис – 150 грамм;
- Изюм – 150 грамм;
- Мед – 100 грамм;
- Миндаль – 80 грамм;
- Сливочное масло – 50 грамм;
- Сахар – 30 грамм;
- Соль – по вкусу.
Для начала необходимо промыть рис в проточной воде. Когда вода станет прозрачной, выложите рис в кастрюлю, залейте 600 мл воды и поставьте на медленный огонь. Когда вода закипит, накройте кастрюлю крышкой и варите, периодически помешивая, пока крупа не впитает воду.
Когда рис приготовится, остудите его до комнатной температуры. Если крупа слиплась, промойте ее в холодной воде и с помощью сито избавьтесь от воды в каше.
Изюм залейте кипятком на 15 минут, после чего обсушите и отправьте на сковородку со сливочным маслом. Посыпьте изюм сахаром и готовьте, пока он не карамелизуется. Затем добавьте изюм к рису и перемешайте блюдо. Добавьте миндаль в кашу и еще раз перемешайте. После этого блюдо можно подавать к столу.
В какие дни еще можно поминать умерших
Каждый год в православном календаре существуют родительские субботы, в которые в храмах проводят поминальные литургии. В 2025 году, после Радоницы, останется еще четыре дня, когда можно помянуть тех, кто покинул нас:
- Поминовение усопших воинов — 9 мая;
- Троицкая родительская суббота, тоже вселенская — 7 июня;
- Димитриевская родительская суббота — 1 ноября;
- Михайловская родительская суббота — 15 ноября.
Но в целом православная церковь не запрещает верующим поминать усопших в любой день в году. Достаточно лишь помолиться за тех, кого уже нет рядом, съездить в церковь, посетить кладбище и помянуть близкого человека добрым словом.
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