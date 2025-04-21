21 апреля 2025

Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов поделился, чем занимается в СИЗО

Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов в СИЗО проводит время за спортом и чтением
© Служба новостей «URA.RU»
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Шипилов занимается спортом и читает литературу в СИЗО
Шипилов занимается спортом и читает литературу в СИЗО Фото:

Бывший первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов, обвиняемый во взятках занимается спортом и читает книги в СИЗО №1 Тюмени. Об этом он рассказал незадолго до процесса по продлению меры пресечения в суде Ханты-Мансийска, сообщил URA.RU инсайдер. 

«Хожу по пять километров в день минимум. Иногда 10. Бегать начал на прогулке, пять метров туда, пять — обратно. Ну, что еще? Книжки читаю», — рассказал Шипилов. Запись есть в распоряжении редакции.

Защита Шипилова не смогла оспорить меру пресечения в виде заключения под стражу. Судья оставил его под домашним арестом до 12 июля.

Ранее экс-чиновник заявил, что из-за ареста его счетов он не может подписать бумаги, которые позволили бы его многодетной семье воспользоваться соцпомощью. Также адвокаты обвиняемого на суде говорили о том, что дети испытывают огромный стресс из-за ареста отца.

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Бывший первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов, обвиняемый во взятках занимается спортом и читает книги в СИЗО №1 Тюмени. Об этом он рассказал незадолго до процесса по продлению меры пресечения в суде Ханты-Мансийска, сообщил URA.RU инсайдер.  «Хожу по пять километров в день минимум. Иногда 10. Бегать начал на прогулке, пять метров туда, пять — обратно. Ну, что еще? Книжки читаю», — рассказал Шипилов. Запись есть в распоряжении редакции. Защита Шипилова не смогла оспорить меру пресечения в виде заключения под стражу. Судья оставил его под домашним арестом до 12 июля. Ранее экс-чиновник заявил, что из-за ареста его счетов он не может подписать бумаги, которые позволили бы его многодетной семье воспользоваться соцпомощью. Также адвокаты обвиняемого на суде говорили о том, что дети испытывают огромный стресс из-за ареста отца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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