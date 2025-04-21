Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов поделился, чем занимается в СИЗО

Бывший первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов, обвиняемый во взятках занимается спортом и читает книги в СИЗО №1 Тюмени. Об этом он рассказал незадолго до процесса по продлению меры пресечения в суде Ханты-Мансийска, сообщил URA.RU инсайдер.
«Хожу по пять километров в день минимум. Иногда 10. Бегать начал на прогулке, пять метров туда, пять — обратно. Ну, что еще? Книжки читаю», — рассказал Шипилов. Запись есть в распоряжении редакции.
Защита Шипилова не смогла оспорить меру пресечения в виде заключения под стражу. Судья оставил его под домашним арестом до 12 июля.
Ранее экс-чиновник заявил, что из-за ареста его счетов он не может подписать бумаги, которые позволили бы его многодетной семье воспользоваться соцпомощью. Также адвокаты обвиняемого на суде говорили о том, что дети испытывают огромный стресс из-за ареста отца.
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