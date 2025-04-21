Синоптик Тишковец: Москву накроют ливни и снег

В Москве 22 апреля ожидается смена жаркой погоды на прохладную, а также ливневые дожди и снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Со вторника погода начнет портиться <...>. В небе появится отдельная кучево-дождевая облачность, во второй половине дня местами прошумят кратковременные ливни интенсивностью до пяти литров дождевой воды на метр площади», — рассказал синоптик в разговоре с aif.ru. Днем в Москве столбики термометров покажут +21 — +24 градусов, а по области воздух прогреется до +20 — +25 градусов, сообщает синоптик.
В середине недели температура воздуха поднимется до +25 градусов, однако уже в четверг, 24 апреля, ожидается резкое похолодание с грозами и ливнями: утром будет +8 — +13 градусов, днем — не выше +15 — +20 градусов. В пятницу и на выходных, 25–27 апреля, станет еще холоднее — днем до +5 — +10 градусов, ночью возможны заморозки и мокрый снег. Такая погода сохранится и в начале майских праздников.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов так же заявил, что в регионе к предстоящим выходным возможны заморозки. По мере приближения к выходным ночные температуры могут опуститься ниже нуля, передает «360.ru».
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