Екатеринбуржцы оказались в списке самых равнодушных к начальству

Жители Екатеринбурга вошли в число самых равнодушных к своему начальству среди работников крупных городов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования SuperJob.
«Равнодушнее всего к своим непосредственным управленцам относятся жители Перми (35%), Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (по 34%), а также Омска (30%). Симпатию к начальству чаще проявляют респонденты из Новосибирска и Самары (по 10%), Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода (по 9%)», — цитирует агентство результаты опроса.
В целом по стране 52% респондентов сообщили, что уважают своих начальников. Это чувство чаще встречается у молодежи до 35 лет (54%), чем у более возрастных сотрудников (49–50%).
Аналитики выяснили, что чаще всего негатив к начальству испытывают жители Воронежа, Омска, Санкт-Петербурга (по 10%) и Перми (9%). Уважение к начальникам чаще всего высказывали жители Краснодара (65%), Красноярска (61%) и Ростова-на-Дону (59%).
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