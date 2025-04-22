22 апреля 2025

Екатеринбуржцы оказались в списке самых равнодушных к начальству

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейтрально к начальству относятся также в Санкт-Петербурге и Омске
Нейтрально к начальству относятся также в Санкт-Петербурге и Омске Фото:

Жители Екатеринбурга вошли в число самых равнодушных к своему начальству среди работников крупных городов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования SuperJob.

«Равнодушнее всего к своим непосредственным управленцам относятся жители Перми (35%), Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (по 34%), а также Омска (30%). Симпатию к начальству чаще проявляют респонденты из Новосибирска и Самары (по 10%), Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода (по 9%)», — цитирует агентство результаты опроса.

В целом по стране 52% респондентов сообщили, что уважают своих начальников. Это чувство чаще встречается у молодежи до 35 лет (54%), чем у более возрастных сотрудников (49–50%).

Аналитики выяснили, что чаще всего негатив к начальству испытывают жители Воронежа, Омска, Санкт-Петербурга (по 10%) и Перми (9%). Уважение к начальникам чаще всего высказывали жители Краснодара (65%), Красноярска (61%) и Ростова-на-Дону (59%).

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Жители Екатеринбурга вошли в число самых равнодушных к своему начальству среди работников крупных городов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования SuperJob. «Равнодушнее всего к своим непосредственным управленцам относятся жители Перми (35%), Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (по 34%), а также Омска (30%). Симпатию к начальству чаще проявляют респонденты из Новосибирска и Самары (по 10%), Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода (по 9%)», — цитирует агентство результаты опроса. В целом по стране 52% респондентов сообщили, что уважают своих начальников. Это чувство чаще встречается у молодежи до 35 лет (54%), чем у более возрастных сотрудников (49–50%). Аналитики выяснили, что чаще всего негатив к начальству испытывают жители Воронежа, Омска, Санкт-Петербурга (по 10%) и Перми (9%). Уважение к начальникам чаще всего высказывали жители Краснодара (65%), Красноярска (61%) и Ростова-на-Дону (59%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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