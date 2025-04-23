Путин поручил ускорить производство роботов и боевых лазеров

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Путин провел заседание военно-промышленного комплекса
Путин провел заседание военно-промышленного комплекса Фото:

Президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленного комплекса России поручил быстрее создавать роботехнические комплексы и лазерные системы. По его заявлению, необходимо смотреть в будущее.

«Важно ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования, особое внимание уделить безэкипажным катерам, другим морским системам. Актуальная задача — развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее», — сказал Путин. Его вступительное слово опубликовала пресс-служба Кремля. 

По заявлению президента, нужно учитывать глобальные тенденции и развитие военных технологий. Это поможет понимать, какими могут быть вооруженные конфликты будущего. 

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Президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленного комплекса России поручил быстрее создавать роботехнические комплексы и лазерные системы. По его заявлению, необходимо смотреть в будущее. «Важно ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования, особое внимание уделить безэкипажным катерам, другим морским системам. Актуальная задача — развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее», — сказал Путин. Его вступительное слово опубликовала пресс-служба Кремля.  По заявлению президента, нужно учитывать глобальные тенденции и развитие военных технологий. Это поможет понимать, какими могут быть вооруженные конфликты будущего. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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