Путин поручил ускорить производство роботов и боевых лазеров

Президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленного комплекса России поручил быстрее создавать роботехнические комплексы и лазерные системы. По его заявлению, необходимо смотреть в будущее.
«Важно ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования, особое внимание уделить безэкипажным катерам, другим морским системам. Актуальная задача — развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее», — сказал Путин. Его вступительное слово опубликовала пресс-служба Кремля.
По заявлению президента, нужно учитывать глобальные тенденции и развитие военных технологий. Это поможет понимать, какими могут быть вооруженные конфликты будущего.
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