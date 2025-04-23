23 апреля 2025

На челябинской «Рублевке» за 1,6 миллиарда продают участки под коттеджи. Скрин

В Челябинской области выставили на продажу землю за 1,6 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Каменка, убийство Калугина. Тюмень, карта земельного участка, межевание земли
Участки в 15 километрах от Челябинска продаются за огромные деньги Фото:

В Cосновcком районе, за близость к областному центру имеющем неофициальный статус челябинской «Рублевки», выставили на продажу участки общей площадью 109 гектаров. За земли, расположенные в поселке Красное поле, просят 1,6 млрд рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Получены технические условия на газ (оплачено), получены ТУ на электроэнергию (не оплачено, стоимость — 297,6 млн рублей). В продажу входят участки с номерами 74:19:0802002:64, 74:19:0802002:63 и 74:19:0802002:3122. Последний из которых размежеван на 58 отдельных участков. Земли гoтoвы под пpoект зacтpoйки жилoгo пoceлкa», — говорится на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что стоимость одного гектара составляет 15 млн рублей, а общая цена — 1 млрд 635 млн рублей. Земля оформлена в собственность.

Как сообщало URA.RU ранее, в Сосновском районе на продажу выставили земельный участок под строительство ТРК за 1 миллиард 200 миллионов рублей. Он располагается в поселке Западном и имеет площадь в 40 гектаров.

Участки находятся в Краснопольском сельском поселении
Участки находятся в Краснопольском сельском поселении

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В Cосновcком районе, за близость к областному центру имеющем неофициальный статус челябинской «Рублевки», выставили на продажу участки общей площадью 109 гектаров. За земли, расположенные в поселке Красное поле, просят 1,6 млрд рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Получены технические условия на газ (оплачено), получены ТУ на электроэнергию (не оплачено, стоимость — 297,6 млн рублей). В продажу входят участки с номерами 74:19:0802002:64, 74:19:0802002:63 и 74:19:0802002:3122. Последний из которых размежеван на 58 отдельных участков. Земли гoтoвы под пpoект зacтpoйки жилoгo пoceлкa», — говорится на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что стоимость одного гектара составляет 15 млн рублей, а общая цена — 1 млрд 635 млн рублей. Земля оформлена в собственность. Как сообщало URA.RU ранее, в Сосновском районе на продажу выставили земельный участок под строительство ТРК за 1 миллиард 200 миллионов рублей. Он располагается в поселке Западном и имеет площадь в 40 гектаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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