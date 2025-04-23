В Cосновcком районе, за близость к областному центру имеющем неофициальный статус челябинской «Рублевки», выставили на продажу участки общей площадью 109 гектаров. За земли, расположенные в поселке Красное поле, просят 1,6 млрд рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Получены технические условия на газ (оплачено), получены ТУ на электроэнергию (не оплачено, стоимость — 297,6 млн рублей). В продажу входят участки с номерами 74:19:0802002:64, 74:19:0802002:63 и 74:19:0802002:3122. Последний из которых размежеван на 58 отдельных участков. Земли гoтoвы под пpoект зacтpoйки жилoгo пoceлкa», — говорится на сайте «Авито».
Автор объявления уточнил, что стоимость одного гектара составляет 15 млн рублей, а общая цена — 1 млрд 635 млн рублей. Земля оформлена в собственность.
Как сообщало URA.RU ранее, в Сосновском районе на продажу выставили земельный участок под строительство ТРК за 1 миллиард 200 миллионов рублей. Он располагается в поселке Западном и имеет площадь в 40 гектаров.
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