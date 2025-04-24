«Чтобы записаться, полжизни надо отдать»: тюменцы не могут попасть на прием к стоматологу

Тюменцы вынуждены по ночам записываться к стоматологам
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы ищут запись к стоматологу по ночам
Тюменцы ищут запись к стоматологу по ночам Фото:

Жители Тюмени не могут записаться на прием к врачам-стоматологам. Такая тенденция наметилась сразу в нескольких местных поликлиниках. Свое негодование они выразили в соцсетях.

«Чтобы записаться, полжизни надо отдать. То ночью караулишь запись, то утром пытаешь дозвониться», — такой комментарий оставила тюменка Мария Букина в группе «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Другая тюменка отметила, что ловила запись на прием к врачу-стоматологу в приложении «Телемед» в час ночи, однако, так и не смогла оформить талон к врачу. Речь идет о пятой поликлинике.

С проблемой с записью к врачу столкнулись пациенты третьей стоматологической поликлиники. Проблемы существуют при обращении через сайт и по телефону. По словам тюменцев, при звонке в регистратуру очередь может доходить до 25 человек.

Агентство обратилось за комментарием в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.

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Жители Тюмени не могут записаться на прием к врачам-стоматологам. Такая тенденция наметилась сразу в нескольких местных поликлиниках. Свое негодование они выразили в соцсетях. «Чтобы записаться, полжизни надо отдать. То ночью караулишь запись, то утром пытаешь дозвониться», — такой комментарий оставила тюменка Мария Букина в группе «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Другая тюменка отметила, что ловила запись на прием к врачу-стоматологу в приложении «Телемед» в час ночи, однако, так и не смогла оформить талон к врачу. Речь идет о пятой поликлинике. С проблемой с записью к врачу столкнулись пациенты третьей стоматологической поликлиники. Проблемы существуют при обращении через сайт и по телефону. По словам тюменцев, при звонке в регистратуру очередь может доходить до 25 человек. Агентство обратилось за комментарием в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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