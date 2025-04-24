«Чтобы записаться, полжизни надо отдать»: тюменцы не могут попасть на прием к стоматологу

Жители Тюмени не могут записаться на прием к врачам-стоматологам. Такая тенденция наметилась сразу в нескольких местных поликлиниках. Свое негодование они выразили в соцсетях.
«Чтобы записаться, полжизни надо отдать. То ночью караулишь запись, то утром пытаешь дозвониться», — такой комментарий оставила тюменка Мария Букина в группе «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
Другая тюменка отметила, что ловила запись на прием к врачу-стоматологу в приложении «Телемед» в час ночи, однако, так и не смогла оформить талон к врачу. Речь идет о пятой поликлинике.
С проблемой с записью к врачу столкнулись пациенты третьей стоматологической поликлиники. Проблемы существуют при обращении через сайт и по телефону. По словам тюменцев, при звонке в регистратуру очередь может доходить до 25 человек.
Агентство обратилось за комментарием в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
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