25 апреля 2025

В РФ зафиксировали наплыв фальшивых долларов

Центробанк зафиксировал почти двукратное увеличение фальшивых долларов в обиходе
© Служба новостей «URA.RU»
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В России обнаружили сотни фальшивых долларов
В России обнаружили сотни фальшивых долларов Фото:

Число выявленных поддельных долларов США в России за первый квартал 2025 года почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете Банка России.

«За три месяца 2025 года в стране обнаружено 1341 фальшивая банкнота долларов США. Наибольшее количество поддельных денежных знаков этой иностранной валюты выявлено в Центральном федеральном округе — 724 купюры», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отчет Центробанка (ЦБ).

Кроме этого, в ЦБ зафиксировали 15 поддельных банкнот евро, четыре — китайских юаней и одну — узбекского сума. При этом основную долю среди всех обнаруженных фальшивых денежных знаков по-прежнему составляют российские рубли — 1665 штук.

Как сообщало URA.RU ранее, в банках регионов Уральского федерального округа в 2024 году обнаружили 167 поддельных купюр на 560 тысяч рублей. Чаще всего фальшивки находили в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях. Эту информацию представили в пресс-службе ЦБ РФ.

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Число выявленных поддельных долларов США в России за первый квартал 2025 года почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете Банка России. «За три месяца 2025 года в стране обнаружено 1341 фальшивая банкнота долларов США. Наибольшее количество поддельных денежных знаков этой иностранной валюты выявлено в Центральном федеральном округе — 724 купюры», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отчет Центробанка (ЦБ). Кроме этого, в ЦБ зафиксировали 15 поддельных банкнот евро, четыре — китайских юаней и одну — узбекского сума. При этом основную долю среди всех обнаруженных фальшивых денежных знаков по-прежнему составляют российские рубли — 1665 штук. Как сообщало URA.RU ранее, в банках регионов Уральского федерального округа в 2024 году обнаружили 167 поддельных купюр на 560 тысяч рублей. Чаще всего фальшивки находили в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях. Эту информацию представили в пресс-службе ЦБ РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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