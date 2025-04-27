В аэропорту Кишинева задержали председателя Совета российских соотечественников

Глава оргкомитета «Победа» Петрович сообщил о задержании в кишиневском аэропорту
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция изъяла у Петровича проездные документы
Полиция изъяла у Петровича проездные документы Фото:

В аэропорту Кишинева задержали главу Совета российских соотечественников в Молдавии и оргкомитета «Победа» Алексея Петровича. Об этом рассказал он сам.

«Задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны», — написал Петрович в своем telegram-канале. Он добавил, что его подвергли дополнительному досмотру. Полиция изъяла у него паспорт и проездные документы, однако позже вернула их и разрешила покинуть страну.

Петрович подчеркнул, что в его багаже не нашли ничего запрещенного. Это уже не первый случай его задержания: ранее он также сообщал о задержании при возвращении из Москвы. С 2022 года в Молдавии усилились проверки пассажиров, особенно тех, кто связан с оппозиционным движением. Петрович планировал провести шествие «Бессмертного полка» 9 мая, однако власти решили, что в этот день будет отмечаться День Европы, ограничив празднование Дня Победы.

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В аэропорту Кишинева задержали главу Совета российских соотечественников в Молдавии и оргкомитета «Победа» Алексея Петровича. Об этом рассказал он сам. «Задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны», — написал Петрович в своем telegram-канале. Он добавил, что его подвергли дополнительному досмотру. Полиция изъяла у него паспорт и проездные документы, однако позже вернула их и разрешила покинуть страну. Петрович подчеркнул, что в его багаже не нашли ничего запрещенного. Это уже не первый случай его задержания: ранее он также сообщал о задержании при возвращении из Москвы. С 2022 года в Молдавии усилились проверки пассажиров, особенно тех, кто связан с оппозиционным движением. Петрович планировал провести шествие «Бессмертного полка» 9 мая, однако власти решили, что в этот день будет отмечаться День Европы, ограничив празднование Дня Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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