Туристам в Китае увеличили лимит кэшбэка за покупки

Китайские власти расширяют налоговые льготы для иностранных туристов — потратив более 200 юаней в день, туристы получают дополнительные скидки. Об этом сообщают китайские ведомства.
«Китай заявил, что снизит порог налоговых вычетов для иностранцев, посещающих страну», — пишут Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление минфина КНР, Народного банка (ЦБ) Китая и других ведомств. Отмечается, что туристы, потратившие более 200 юаней или 27 долларов в один день в одном магазине, получают право на скидку. Порог составляет 500 юаней в один день в одном месте.
Подчеркивается, что правительство намерено увеличить число магазинов, участвующих в системе возврата налогов, а также оптимизировать процедуры, чтобы туристы могли легче получать скидки. Кроме того, предельный размер скидки при оформлении возврата наличными будет повышен до 20 000 юаней, говорится в документе.
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