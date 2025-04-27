Российское посольство загорелось в Уругвае: причины пожара, есть ли пострадавшие. Видео

Telenoche: в столице Уругвая загорелось здание посольства России
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В здании посольства России в Уругвае, предварительно, вспыхнул кондиционер, было сильное задымление
В здании посольства России в Уругвае, предварительно, вспыхнул кондиционер, было сильное задымление Фото:

В столице Уругвая, Монтевидео, в районе Поситос, в здании посольства Российской Федерации было зафиксировано возгорание. По имеющейся информации, из вентиляционной системы дипломатического представительства начал выходить плотный дым. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU.

Что произошло

В здании российского посольства в Монтевидео, столице Уругвая, произошло возгорание. Пожар начался, предположительно, во время установки кондиционера, что вызвало густой столб дыма, поднимающийся из воздуховода. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и начали ликвидацию возгорания.

Сколько сил отправлено на ликвидацию пожара

На место происшествия выехали не менее двух полных пожарных расчетов, поддерживаемых полицейскими машинами. Пожарным пришлось использовать электропилы и болгарки для вскрытия защитной решетки, чтобы получить доступ к воздуховоду, откуда выходил дым.

Пожарные смогли проникнуть внутрь здания и открыли окна и двери для проветривания. Полиция перекрыла движение по улице Сармьенто в направлении бульвара Испании, что затруднило транспортное движение в этом районе. Сотрудники пожарной охраны и государственные служащие провели проверку здания, чтобы предотвратить дальнейшие подобные инциденты. URA.RU отправило запрос в пресс-службу посольства РФ в Уругвае. Ответ на него ожидается.  

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В столице Уругвая, Монтевидео, в районе Поситос, в здании посольства Российской Федерации было зафиксировано возгорание. По имеющейся информации, из вентиляционной системы дипломатического представительства начал выходить плотный дым. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU. Что произошло В здании российского посольства в Монтевидео, столице Уругвая, произошло возгорание. Пожар начался, предположительно, во время установки кондиционера, что вызвало густой столб дыма, поднимающийся из воздуховода. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и начали ликвидацию возгорания. Сколько сил отправлено на ликвидацию пожара На место происшествия выехали не менее двух полных пожарных расчетов, поддерживаемых полицейскими машинами. Пожарным пришлось использовать электропилы и болгарки для вскрытия защитной решетки, чтобы получить доступ к воздуховоду, откуда выходил дым. Пожарные смогли проникнуть внутрь здания и открыли окна и двери для проветривания. Полиция перекрыла движение по улице Сармьенто в направлении бульвара Испании, что затруднило транспортное движение в этом районе. Сотрудники пожарной охраны и государственные служащие провели проверку здания, чтобы предотвратить дальнейшие подобные инциденты. URA.RU отправило запрос в пресс-службу посольства РФ в Уругвае. Ответ на него ожидается.  
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