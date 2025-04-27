Во Владивостоке пациент в больнице подрался с охраной и разбил компьютер

Во Владивостоке в Тысячекоечной больнице пьяный пациент устроил дебош, угрожая врачам, избивая охрану и разбив компьютер. Об этом сообщили местные новостные telegram-каналы.
«Сегодня утром в Тысячекоечную больницу скорая привезла пьяного амбала в крови с разбитым лицом после драки в кабаке. Мужик начал вести себя агрессивно, угрожал медперсоналу, подрался с охраной и разбил компьютер», — пишет telegram-канал «Svodka25. Новости Приморья и Владивостока». По информации источника, охране сначала удалось связать нарушителя, однако он вырвался и продолжил устраивать беспорядки.
После инцидента агрессивный пациент сумел скрыться из медицинского учреждения. Информация о возможных пострадавших среди медперсонала и охраны не уточняется.
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