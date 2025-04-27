Во Владивостоке пациент в больнице подрался с охраной и разбил компьютер

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Пьяный пациент вырвался из рук охранников, избил их и другой персонал и сбежал из больницы
Пьяный пациент вырвался из рук охранников, избил их и другой персонал и сбежал из больницы Фото:

Во Владивостоке в Тысячекоечной больнице пьяный пациент устроил дебош, угрожая врачам, избивая охрану и разбив компьютер. Об этом сообщили местные новостные telegram-каналы.

«Сегодня утром в Тысячекоечную больницу скорая привезла пьяного амбала в крови с разбитым лицом после драки в кабаке. Мужик начал вести себя агрессивно, угрожал медперсоналу, подрался с охраной и разбил компьютер», — пишет telegram-канал «Svodka25. Новости Приморья и Владивостока». По информации источника, охране сначала удалось связать нарушителя, однако он вырвался и продолжил устраивать беспорядки.

После инцидента агрессивный пациент сумел скрыться из медицинского учреждения. Информация о возможных пострадавших среди медперсонала и охраны не уточняется.

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Во Владивостоке в Тысячекоечной больнице пьяный пациент устроил дебош, угрожая врачам, избивая охрану и разбив компьютер. Об этом сообщили местные новостные telegram-каналы. «Сегодня утром в Тысячекоечную больницу скорая привезла пьяного амбала в крови с разбитым лицом после драки в кабаке. Мужик начал вести себя агрессивно, угрожал медперсоналу, подрался с охраной и разбил компьютер», — пишет telegram-канал «Svodka25. Новости Приморья и Владивостока». По информации источника, охране сначала удалось связать нарушителя, однако он вырвался и продолжил устраивать беспорядки. После инцидента агрессивный пациент сумел скрыться из медицинского учреждения. Информация о возможных пострадавших среди медперсонала и охраны не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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