В Подмосковье 27 апреля выпал снег

В Подмосковье 27 апреля выпал мокрый снег перед майскими праздниками. Синоптики прогнозируют, что температура в Москве достигнет 7 градусов, а в области — 8 градусов.
Небольшой снег падает в центре Москвы и на окраинах, таких как Люберцы и Раменское, с перерывами, сообщает ТАСС. Ожидается, что снег будет продолжаться в течение дня.
Сейчас в столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за возможного похолодания до -5 градусов ночью. Холодная погода обусловлена влиянием высотного циклона. Ночью в поселке Черусти зафиксирована температура -4 градуса, а в Тушино было +8 градусов.
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