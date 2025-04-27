В Подмосковье 27 апреля выпал снег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В столичном регионе оранжевый уровень опасности
В столичном регионе оранжевый уровень опасности Фото:

В Подмосковье 27 апреля выпал мокрый снег перед майскими праздниками. Синоптики прогнозируют, что температура в Москве достигнет 7 градусов, а в области — 8 градусов.

Небольшой снег падает в центре Москвы и на окраинах, таких как Люберцы и Раменское, с перерывами, сообщает ТАСС. Ожидается, что снег будет продолжаться в течение дня.

Сейчас в столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за возможного похолодания до -5 градусов ночью. Холодная погода обусловлена влиянием высотного циклона. Ночью в поселке Черусти зафиксирована температура -4 градуса, а в Тушино было +8 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье 27 апреля выпал мокрый снег перед майскими праздниками. Синоптики прогнозируют, что температура в Москве достигнет 7 градусов, а в области — 8 градусов. Небольшой снег падает в центре Москвы и на окраинах, таких как Люберцы и Раменское, с перерывами, сообщает ТАСС. Ожидается, что снег будет продолжаться в течение дня. Сейчас в столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за возможного похолодания до -5 градусов ночью. Холодная погода обусловлена влиянием высотного циклона. Ночью в поселке Черусти зафиксирована температура -4 градуса, а в Тушино было +8 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...