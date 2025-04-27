27 апреля 2025

Премьер Украины Шмыгаль: помощь США не будет фигурировать в соглашении о недрах

© Служба новостей «URA.RU»
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Предоставленная ранее помощь Украине не будет считаться долговым обязательством
Предоставленная ранее помощь Украине не будет считаться долговым обязательством Фото:

Предоставленная ранее помощь Украине со стороны США не будет фигурировать как долговое обязательство в соглашении о недрах. О такой договоренности между Вашингтоном и Киевом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль после встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом.

«Важная встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами. Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается американская помощь, предоставленная до его подписания», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Киев и Вашингтон подписали договор по добыче и использованию редкоземельных металлов. Это произошло после того, как США удалили из документа пункты, которые не устраивали украинскую сторону.

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Предоставленная ранее помощь Украине со стороны США не будет фигурировать как долговое обязательство в соглашении о недрах. О такой договоренности между Вашингтоном и Киевом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль после встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом. «Важная встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами. Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается американская помощь, предоставленная до его подписания», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что Киев и Вашингтон подписали договор по добыче и использованию редкоземельных металлов. Это произошло после того, как США удалили из документа пункты, которые не устраивали украинскую сторону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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