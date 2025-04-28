Мишустин заявил, что РФ находится в четверке лучших экономик мира

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Российская экономика выстояла, несмотря на санкции, заявил Мишустин
Российская экономика выстояла, несмотря на санкции, заявил Мишустин Фото:

Россия находится в четверке стран крупнейших экономик мира. И это несмотря на санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание».

«Сегодня Россия в четверке крупнейших экономик мира. Рост ВВП превышает в среднем рост по другим развитым странам», — заявил Мишустин. После этого в зале раздались аплодисменты. Его выступление транслировал сайт «Знание». 

Он также отметил, что рост российской экономики был обеспечен за счет решений, принятых президентом Владимиром Путиным. А история показала, что для будущих побед важно опираться только на свои силы. 

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Россия находится в четверке стран крупнейших экономик мира. И это несмотря на санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание». «Сегодня Россия в четверке крупнейших экономик мира. Рост ВВП превышает в среднем рост по другим развитым странам», — заявил Мишустин. После этого в зале раздались аплодисменты. Его выступление транслировал сайт «Знание».  Он также отметил, что рост российской экономики был обеспечен за счет решений, принятых президентом Владимиром Путиным. А история показала, что для будущих побед важно опираться только на свои силы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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