В Пермском крае ищут лотерейного миллионера

Победитель еще не обратился за выигрышем
Житель Пермского края стал обладателем главного приза в государственной лотерее. Он выиграл более миллиона рублей, но за деньгами еще не пришел. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«27 апреля 2025 года в 11623-м тираже государственной лотереи был разыгран суперприз — 1 185 665 рублей. Удача улыбнулась жителю Пермского края», — говорится в сообщении.
Победитель еще не получил выигрыш и может даже не знать о своей удаче. Известно, что он приобрел билет в мобильном приложении всего за 25 рублей.
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