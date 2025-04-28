В Пермском крае ищут лотерейного миллионера

Пермяк купил лотерейный билет за 25 рублей и выиграл больше миллиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Победитель еще не обратился за выигрышем
Победитель еще не обратился за выигрышем Фото:

Житель Пермского края стал обладателем главного приза в государственной лотерее. Он выиграл более миллиона рублей, но за деньгами еще не пришел. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«27 апреля 2025 года в 11623-м тираже государственной лотереи был разыгран суперприз — 1 185 665 рублей. Удача улыбнулась жителю Пермского края», — говорится в сообщении.

Победитель еще не получил выигрыш и может даже не знать о своей удаче. Известно, что он приобрел билет в мобильном приложении всего за 25 рублей.

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Житель Пермского края стал обладателем главного приза в государственной лотерее. Он выиграл более миллиона рублей, но за деньгами еще не пришел. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «27 апреля 2025 года в 11623-м тираже государственной лотереи был разыгран суперприз — 1 185 665 рублей. Удача улыбнулась жителю Пермского края», — говорится в сообщении. Победитель еще не получил выигрыш и может даже не знать о своей удаче. Известно, что он приобрел билет в мобильном приложении всего за 25 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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