Чем известен новый начальник пермского главка МВД Владислав Толкунов

Генерал-майор МВД Владислав Толкунов возглавил ГУ МВД по Пермскому краю. Указ о его назначении был подписан в пятницу, 25 апреля. До этого Толкунов работал замначальника министра внутренних дел Владимира Колокольцева и курировал борьбу с экономическими преступлениями. URA.RU собрало воедино все, что известно о новом главном полицейском региона.
Владислав Толкунов родился 31 мая 1975 года в Мордовии. С 1997 года он служит в правоохранительных органах, работая в подразделениях, занимающихся экономической безопасностью и борьбой с коррупцией. С 2009 по 2011 год занимал пост начальника Управления по налоговым преступлениям МВД по Республике Мордовия, после чего работал на различных должностях, включая начальника отдела Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и начальника Управления ЭБиПК УМВД по Пензенской области. С 2013 по 2015 год был заместителем начальника полиции МВД по Республике Мордовия, а с 2015 года — заместителем министра и начальником полиции Мордовии.
С ноября 2018 года Владислав Толкунов занял должность начальника УМВД России по Брянской области. В 2023 году он был переведен на пост заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, где его обязанности включали организацию оперативной деятельности Управлений «К» и «П». Основные задачи управления «К» заключаются в борьбе с коррупцией в государственных органах, защите бюджетных средств от преступных действий, а также предотвращении экономических преступлений в оборонно-промышленном комплексе. Управление «П» сосредоточено на декриминализации ключевых отраслей экономики и социально значимых сфер, таких как лесопромышленный и агропромышленный комплексы, ЖКХ, а также на борьбе с незаконным оборотом стратегически важных товаров.
Владислав Толкунов награжден государственными наградами, включая Орден Почета и медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он также имеет медаль «За отличие в охране общественного порядка», наградное оружие и является Почетным сотрудником органов внутренних дел. Кроме того, он является кандидатом экономических наук. В ноябре 2019 года ему было присвоено звание генерал-майора полиции указом Владимира Путина.
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