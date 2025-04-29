Взорвавшая мировые чарты и соцсети группа едет на «Ночь музыки»

Екатеринбуржцы услышат прославившуюся благодаря соцсетям башкирскую группу Ay Yola. Коллектив стал хедлайнером фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге, рассказали URA.RU в пресс-службе.
Музыканты стали известны во всем мире после того, как выпустили трек Homay. С ним они заняли седьмое место в мировом чарте Shazam, оставив позади Леди Гагу с песней Abracadabra.
Группа основана в начале 2025 года в Уфе. Идея создания возникла во время работы над гимном Уфы, когда Руслан Шайхитдинов решил совместить звучание традиционных башкирских инструментов с современными музыкальными подходами.
Ural Music Night пройдет 27 июня. Уже известно, что на фестивале выступят группа Billy`s Band, Максим Свобода и Кристина Кошелева.
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