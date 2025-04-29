Взорвавшая мировые чарты и соцсети группа едет на «Ночь музыки»

Группа Ay Yola выступит на «Ночи музыки» в Екатеринбурге
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Башкирская группа Ay Yola ворвалась в мировой чат Shazam
Башкирская группа Ay Yola ворвалась в мировой чат Shazam Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Екатеринбуржцы услышат прославившуюся благодаря соцсетям башкирскую группу Ay Yola. Коллектив стал хедлайнером фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге, рассказали URA.RU в пресс-службе.

Музыканты стали известны во всем мире после того, как выпустили трек Homay. С ним они заняли седьмое место в мировом чарте Shazam, оставив позади Леди Гагу с песней Abracadabra.

Группа основана в начале 2025 года в Уфе. Идея создания возникла во время работы над гимном Уфы, когда Руслан Шайхитдинов решил совместить звучание традиционных башкирских инструментов с современными музыкальными подходами.

Ural Music Night пройдет 27 июня. Уже известно, что на фестивале выступят группа Billy`s Band, Максим Свобода и Кристина Кошелева.

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Екатеринбуржцы услышат прославившуюся благодаря соцсетям башкирскую группу Ay Yola. Коллектив стал хедлайнером фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге, рассказали URA.RU в пресс-службе. Музыканты стали известны во всем мире после того, как выпустили трек Homay. С ним они заняли седьмое место в мировом чарте Shazam, оставив позади Леди Гагу с песней Abracadabra. Группа основана в начале 2025 года в Уфе. Идея создания возникла во время работы над гимном Уфы, когда Руслан Шайхитдинов решил совместить звучание традиционных башкирских инструментов с современными музыкальными подходами. Ural Music Night пройдет 27 июня. Уже известно, что на фестивале выступят группа Billy`s Band, Максим Свобода и Кристина Кошелева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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