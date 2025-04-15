Стал известен еще один звездный хедлайнер «Ночи музыки»

На «Ночи музыки» в Екатеринбурге выступит Billy`s Band
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Фестиваль Ural Music Night. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, umn
Гостей фестиваля ждет концерт джаза и алко-блюза Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Участники фестивалей в США и Канаде, группа Billy`s Band споет на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«Группа создаст атмосферу довлатовского Петербурга и Лос-Анджелеса Тома Уэйтса с легкой джазовой грустью и тяжелой рок-н-ролльной романтикой», — поделились в пресс-службе Ural Music Night. Музыканты выступали на фестивале и в прошлом году.

«Ночь музыки» пройдет 27 июня. Известно также, что в Екатеринбурге на одну из сцен выйдут Максим Свобода и Кристина Кошелева.

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Участники фестивалей в США и Канаде, группа Billy`s Band споет на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Группа создаст атмосферу довлатовского Петербурга и Лос-Анджелеса Тома Уэйтса с легкой джазовой грустью и тяжелой рок-н-ролльной романтикой», — поделились в пресс-службе Ural Music Night. Музыканты выступали на фестивале и в прошлом году. «Ночь музыки» пройдет 27 июня. Известно также, что в Екатеринбурге на одну из сцен выйдут Максим Свобода и Кристина Кошелева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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