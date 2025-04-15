Стал известен еще один звездный хедлайнер «Ночи музыки»

Гостей фестиваля ждет концерт джаза и алко-блюза
новость из сюжетаUral Music Night
Участники фестивалей в США и Канаде, группа Billy`s Band споет на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«Группа создаст атмосферу довлатовского Петербурга и Лос-Анджелеса Тома Уэйтса с легкой джазовой грустью и тяжелой рок-н-ролльной романтикой», — поделились в пресс-службе Ural Music Night. Музыканты выступали на фестивале и в прошлом году.
«Ночь музыки» пройдет 27 июня. Известно также, что в Екатеринбурге на одну из сцен выйдут Максим Свобода и Кристина Кошелева.
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