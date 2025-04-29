На Украине рассказали, почему потеряли Су-27

Причиной крушения украинского истребителя Су-27 в ходе боевой операции стал человеческий фактор. Об этом сообщил руководитель штабного фонда третьей отдельной штурмовой бригады Олег Петренко.
«Он (пилот — ред.) очень эффективно себя проявил… но, к сожалению, человеческий фактор — произошло то, чего не должно было случиться», — сказал Петренко в интервью украинскому изданию «Новости.LIVE». Его слова приводит РИА Новости.
Ранее командование Воздушных сил Украины сообщало, что Су-27 потерпел крушение во время выполнения боевой задачи по отражению атаки российских беспилотников. Пилот сумел катапультироваться и был доставлен в медицинское учреждение, его состояние оценивается как стабильное. Обстоятельства происшествия расследует специальная комиссия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.