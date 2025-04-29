На Украине рассказали, почему потеряли Су-27

Петренко: Су-27 потеряли на Украине из-за человеческого фактора
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Обстоятельства крушения украинского Су-27 выясняются
Обстоятельства крушения украинского Су-27 выясняются Фото:

Причиной крушения украинского истребителя Су-27 в ходе боевой операции стал человеческий фактор. Об этом сообщил руководитель штабного фонда третьей отдельной штурмовой бригады Олег Петренко.

«Он (пилот — ред.) очень эффективно себя проявил… но, к сожалению, человеческий фактор — произошло то, чего не должно было случиться», — сказал Петренко в интервью украинскому изданию «Новости.LIVE». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее командование Воздушных сил Украины сообщало, что Су-27 потерпел крушение во время выполнения боевой задачи по отражению атаки российских беспилотников. Пилот сумел катапультироваться и был доставлен в медицинское учреждение, его состояние оценивается как стабильное. Обстоятельства происшествия расследует специальная комиссия.

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Причиной крушения украинского истребителя Су-27 в ходе боевой операции стал человеческий фактор. Об этом сообщил руководитель штабного фонда третьей отдельной штурмовой бригады Олег Петренко. «Он (пилот — ред.) очень эффективно себя проявил… но, к сожалению, человеческий фактор — произошло то, чего не должно было случиться», — сказал Петренко в интервью украинскому изданию «Новости.LIVE». Его слова приводит РИА Новости. Ранее командование Воздушных сил Украины сообщало, что Су-27 потерпел крушение во время выполнения боевой задачи по отражению атаки российских беспилотников. Пилот сумел катапультироваться и был доставлен в медицинское учреждение, его состояние оценивается как стабильное. Обстоятельства происшествия расследует специальная комиссия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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