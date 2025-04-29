В Пермском крае стало меньше владельцев оружия. На начало 2025 года в регионе зарегистрировано 49,2 тысячи держателей. Это на 1,5 тысячи меньше (или на 3%), чем за аналогичный период 2023 года.
«Около трети владельцев оружия — 14 тысяч человек проживают в краевой столице. Зарегистрированных единиц оружия в Пермском края почти в два раза больше, чем владельцев — 90,3 тысячи. 27,1 тысяча единиц зарегистрирована в Перми. Больше всего единиц стрелкового оружия (почти 60 тысяч) — это гладкоствольные ружья. Еще 18,5 тысяч — это нарезное оружие», — сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на данные Росгвардии.
По данным соучредителя федерации прикладной стрельбы Пермского края Юрия Данилова, причина сокращения — это ужесточение российского законодательства и массовые проверки. Они начали проводиться Росгвардией после массовых убийств в школах и других образовательных учреждениях в 2021 году.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае полиция изъяла десятки единиц нелегального оружия. Было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал».
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