В Пермском крае полиция изъяла десятки единиц нелегального оружия

В ГУ МВД России по Пермскому краю подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». Оно направлено на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. А также на выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
«Всего сотрудники проверили более 1,5 тысяч владельцев огнестрельного оружия и свыше 200 ранее судимых жителей, которые стоят на учете в ОВД. Кроме, того обследовано порядка четырех тысяч транспортных средств», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.
По итогам рейда из оборота изъяли 76 единиц оружия, 1,1 тысячу патронов разных калибров и порядка трех килограммов пороха. Возбуждено 23 уголовных дела в сфере незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ. Также выявлено 21 административное правонарушение.
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