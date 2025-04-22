22 апреля 2025

В Пермском крае полиция изъяла десятки единиц нелегального оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего сотрудники проверили более 1,5 тысяч владельцев огнестрельного оружия
Всего сотрудники проверили более 1,5 тысяч владельцев огнестрельного оружия Фото:

В ГУ МВД России по Пермскому краю подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». Оно направлено на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. А также на выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

«Всего сотрудники проверили более 1,5 тысяч владельцев огнестрельного оружия и свыше 200 ранее судимых жителей, которые стоят на учете в ОВД. Кроме, того обследовано порядка четырех тысяч транспортных средств», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале. 

По итогам рейда из оборота изъяли 76 единиц оружия, 1,1 тысячу патронов разных калибров и порядка трех килограммов пороха. Возбуждено 23 уголовных дела в сфере незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ. Также выявлено 21 административное правонарушение.

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В ГУ МВД России по Пермскому краю подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». Оно направлено на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. А также на выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. «Всего сотрудники проверили более 1,5 тысяч владельцев огнестрельного оружия и свыше 200 ранее судимых жителей, которые стоят на учете в ОВД. Кроме, того обследовано порядка четырех тысяч транспортных средств», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.  По итогам рейда из оборота изъяли 76 единиц оружия, 1,1 тысячу патронов разных калибров и порядка трех килограммов пороха. Возбуждено 23 уголовных дела в сфере незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ. Также выявлено 21 административное правонарушение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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