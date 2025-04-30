Помощник Путина Фурсенко похвалил Пермский край за подготовку инженерных кадров

Помощник президента России Андрей Фурсенко прибыл с рабочим визитом в Пермский край, где вместе с губернатором Дмитрием Махониным провел заседание рабочей группы по вопросам обеспечения инженерными кадрами приоритетных направлений научно-технологического развития. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, основной темой обсуждения стала комплексная система подготовки инженерно-технических кадров и вовлечение молодежи в научно-техническое творчество.
«Спрос на квалифицированных специалистов разного уровня большой. В регионе большое внимание уделяется взаимодействию с крупными индустриальными партнерами и развитию системы СПО и высшего образования. На выходе мы получаем заинтересованных ребят и высокий кадровый потенциал. Благодаря этому безработица у нас на самом низком уровне», — отметил Андрей Фурсенко.
Глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что в Пермском крае сформирована «бесшовная» система образования — школа, колледж, вуз, предприятие. Это позволяет готовить кадры для современной экономики и создавать условия для того, чтобы талантливая молодежь оставалась в регионе.
В ходе визита участникам рабочей группы также представили региональные проекты дополнительного образования и профориентации: «Первая профессия», «Открытый университет», «Профильные школы» при вузах, а также сеть кванториумов и «Точек роста». Особое внимание уделяется развитию среднего профессионального образования: в крае создано 12 кластеров проекта «Профессионалитет» по приоритетным отраслям экономики.
В рамках визита Андрей Фурсенко и члены рабочей группы ознакомились с ведущими образовательными и научно-техническими площадками региона, включая детский технопарк «Кванториум Фотоника», Передовую инженерную школу и Пермский научно-образовательный центр «Рациональное недропользование». В регионе реализуются федеральные проекты, направленные на развитие дополнительного образования, профориентацию школьников и создание профильных инженерных классов.
Кроме того, Пермский край вошел в пилотный проект по разработке комплексной госпрограммы научно-технологического развития, а новый межвузовский кампус «Будущее Пармы» станет одним из инструментов дальнейшего развития кадрового и научного потенциала региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!