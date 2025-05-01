01 мая 2025

В Перми из окна высотки выпала 11-летняя девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии
Ребенок был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии Фото:

В Перми врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего с четвертого этажа многоэтажного жилого дома. По информации СМИ, инцидент произошел в минувшую среду, 30 апреля, в ЖК «Гулливер».

«В среду, 30 апреля, была госпитализирована 11-летняя девочка, пострадавшая при падении с четвертого этажа», — пишет Properm.ru. После случившегося ребенок больше суток находился в реанимации.

Сейчас следователи проводят проверку по данному факту, обстоятельства произошедшего устанавливаются. URA.RU направило запросы в СУ СК по Прикамью и министерство здравоохранения края для уточнения указанной информации, ответы ведомств ожидаются.

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В Перми врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего с четвертого этажа многоэтажного жилого дома. По информации СМИ, инцидент произошел в минувшую среду, 30 апреля, в ЖК «Гулливер». «В среду, 30 апреля, была госпитализирована 11-летняя девочка, пострадавшая при падении с четвертого этажа», — пишет Properm.ru. После случившегося ребенок больше суток находился в реанимации. Сейчас следователи проводят проверку по данному факту, обстоятельства произошедшего устанавливаются. URA.RU направило запросы в СУ СК по Прикамью и министерство здравоохранения края для уточнения указанной информации, ответы ведомств ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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