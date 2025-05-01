В Перми из окна высотки выпала 11-летняя девочка

В Перми врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего с четвертого этажа многоэтажного жилого дома. По информации СМИ, инцидент произошел в минувшую среду, 30 апреля, в ЖК «Гулливер».
«В среду, 30 апреля, была госпитализирована 11-летняя девочка, пострадавшая при падении с четвертого этажа», — пишет Properm.ru. После случившегося ребенок больше суток находился в реанимации.
Сейчас следователи проводят проверку по данному факту, обстоятельства произошедшего устанавливаются. URA.RU направило запросы в СУ СК по Прикамью и министерство здравоохранения края для уточнения указанной информации, ответы ведомств ожидаются.
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