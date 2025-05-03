Екатеринбуржцу подкинули гроб, чтобы запугать

В Екатеринбурге в подъезде дома жильцы обнаружили закрытый гроб. В ходе опроса полицией выяснилось, что неожиданная находка может быть результатом конфликта. Об этом сообщило УМВД по городу Екатеринбург.
«Сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе полиции №7. По указанному адресу выезжал участковый уполномоченный. В ходе опроса жителей установлено, что инцидент мог стать результатом конфликта одного из жильцов с неизвестными», — сообщила пресс-служба городского УМВД. В то же время от этого гражданина никаких обращений не поступало. Сотрудники полиции продолжают проводить проверку по произошедшему.
Как сообщают жители дома, гроб появился накануне. Жильцы не решились открывать его самостоятельно и вызвали для этого полицию. После вскрытия оказалось, что гроб пустой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!