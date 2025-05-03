03 мая 2025

Екатеринбуржцу подкинули гроб, чтобы запугать

© Служба новостей «URA.RU»
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Гроб обнаружили жильцы дома в своем подъезде
Гроб обнаружили жильцы дома в своем подъезде Фото:

В Екатеринбурге в подъезде дома жильцы обнаружили закрытый гроб. В ходе опроса полицией выяснилось, что неожиданная находка может быть результатом конфликта. Об этом сообщило УМВД по городу Екатеринбург.

«Сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе полиции №7. По указанному адресу выезжал участковый уполномоченный. В ходе опроса жителей установлено, что инцидент мог стать результатом конфликта одного из жильцов с неизвестными», — сообщила пресс-служба городского УМВД. В то же время от этого гражданина никаких обращений не поступало. Сотрудники полиции продолжают проводить проверку по произошедшему.

Как сообщают жители дома, гроб появился накануне. Жильцы не решились открывать его самостоятельно и вызвали для этого полицию. После вскрытия оказалось, что гроб пустой.

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В Екатеринбурге в подъезде дома жильцы обнаружили закрытый гроб. В ходе опроса полицией выяснилось, что неожиданная находка может быть результатом конфликта. Об этом сообщило УМВД по городу Екатеринбург. «Сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе полиции №7. По указанному адресу выезжал участковый уполномоченный. В ходе опроса жителей установлено, что инцидент мог стать результатом конфликта одного из жильцов с неизвестными», — сообщила пресс-служба городского УМВД. В то же время от этого гражданина никаких обращений не поступало. Сотрудники полиции продолжают проводить проверку по произошедшему. Как сообщают жители дома, гроб появился накануне. Жильцы не решились открывать его самостоятельно и вызвали для этого полицию. После вскрытия оказалось, что гроб пустой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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