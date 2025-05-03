Машина загорелась в Академическом районе возле Дворца дзюдо
В Академическом районе (Екатеринбург) рядом с Дворцом дзюдо около 18:00 загорелся автомобиль. Видео с горящей машиной появилось в соцсетях.
«Около Дворца Дзюдо на Чкалова горит автомобиль», — рассказывает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Очевидцы так добавляют, что машину уже потушили.
URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы МЧС по Свердловской области. Ответ будут опубликован, как только поступит.
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