03 мая 2025

Около Дворца дзюдо в Екатеринбурге сгорел автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина загорелась в Академическом районе возле Дворца дзюдо
Машина загорелась в Академическом районе возле Дворца дзюдо Фото:

В Академическом районе (Екатеринбург) рядом с Дворцом дзюдо около 18:00 загорелся автомобиль. Видео с горящей машиной появилось в соцсетях.

«Около Дворца Дзюдо на Чкалова горит автомобиль», — рассказывает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Очевидцы так добавляют, что машину уже потушили.

URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы МЧС по Свердловской области. Ответ будут опубликован, как только поступит.

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В Академическом районе (Екатеринбург) рядом с Дворцом дзюдо около 18:00 загорелся автомобиль. Видео с горящей машиной появилось в соцсетях. «Около Дворца Дзюдо на Чкалова горит автомобиль», — рассказывает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Очевидцы так добавляют, что машину уже потушили. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы МЧС по Свердловской области. Ответ будут опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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