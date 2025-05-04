Сенатор Пушков: Германия начала процесс самоликвидации

В Германии начался процесс самоликвидации. Шагом к этому стала поддержка почти половиной населения возможного запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как экстремистской организации. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Германия вступила в процесс „самоликвидации“ при активной поддержке населения. 48% немцев поддерживают возможный запрет партии „Альтернатива для Германии“ (АдГ), которую власти признали правоэкстремистской», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Пушков сравнил текущую ситуацию с эпохой нацизма, отметив, что тогда большинство граждан также поддерживали Гитлера до самого поражения. Он сослался на слова немецкого социал-демократа Тилло Сарацина, который, по мнению сенатора, предупреждал о подобном развитии событий, но не ожидал, что процесс пойдет так быстро.
Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией, заявив, что она угрожает демократическому строю страны. Отдельные региональные отделения и молодежное крыло партии уже имели статус экстремистских структур, а с 2021 года вся партия находилась под наблюдением спецслужб как подозреваемая в экстремистской деятельности.
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