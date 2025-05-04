04 мая 2025

Жога вместе с мэром Орловым возложили цветы к стеле в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники церемонии почтили память героев минутой молчания
Участники церемонии почтили память героев минутой молчания Фото:

Полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возложили цветы к стеле мемориала «Город трудовой доблести». Церемония прошла в память о трудовом подвиге уральцев в годы Великой Отечественной войны, рассказали в пресс-службе полпредства.

«Великая Отечественная война потребовала консолидации всего общества. Жители Свердловска и Свердловской области, как и вся страна, приложили огромные усилия для надёжной работы тыла. Их работа во многом обеспечила победу в Великой Отечественной войне», — сказал Жога, отметив, что на заводах Урала ковалось «оружие победы».

В церемонии также приняли участие председатель заксобрания Людмила Бабушкина, ветераны, труженики тыла, представители трудовых династий, студенты, школьники и общественники. Участники выразили благодарность всем, кто внес вклад в общую победу, и почтили память героев минутой молчания.

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Полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возложили цветы к стеле мемориала «Город трудовой доблести». Церемония прошла в память о трудовом подвиге уральцев в годы Великой Отечественной войны, рассказали в пресс-службе полпредства. «Великая Отечественная война потребовала консолидации всего общества. Жители Свердловска и Свердловской области, как и вся страна, приложили огромные усилия для надёжной работы тыла. Их работа во многом обеспечила победу в Великой Отечественной войне», — сказал Жога, отметив, что на заводах Урала ковалось «оружие победы». В церемонии также приняли участие председатель заксобрания Людмила Бабушкина, ветераны, труженики тыла, представители трудовых династий, студенты, школьники и общественники. Участники выразили благодарность всем, кто внес вклад в общую победу, и почтили память героев минутой молчания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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