Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с 90-летним юбилеем экс-ректора Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), члена-корреспондента РАН Германа Вяткина. Текслер вручил юбиляру Почетную грамоту президента России, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня мы собрались по замечательному поводу — Герману Платоновичу Вяткину исполнилось 90 лет. Также Владимир Путин наградил юбиляра высокой государственной наградой — Почетной грамотой президента России», — отметил Текслер во время ивент-конференции, посвященной Вяткину, передает корреспондент URA.RU. После торжественных слов Текслер вручил юбиляру Почетную грамоту президента России.
При участии Вяткина в ЮУрГУ появилось направление теология. «Помню, как вы проявили характер и настойчивость, чтобы направление было открыто в нашем вузе», — отметил отец Игорь Ефремов. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий вручил Вяткину медаль за благие труды в челябинской епархии первой степени. Юбиляра с 90-летнием также поздравили ректор ЮУрГУ Александр Вагнер, заместитель председателя ЗСО Андрей Шмидт.
Вяткин руководил ЮУрГУ (изначально Челябинским политехническим институтом (ЧПИ), затем Челябинским государственным техническим университетом — прим. URA.RU) с 1985 по 2005 годы. До 2021 года занимал пост президента вуза, уступив должность Александру Шестакову. Сейчас ректором ЮУрГУ является Александр Вагнер.
Вяткин является членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), профессором, доктором химических наук. Автор более 250 научных и учебно-методических работ, в том числе пяти монографий. Под его руководством защищено 12 докторских диссертаций.
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