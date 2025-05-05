Текслер поздравил с юбилеем челябинского ученого, которого наградил Путин. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Георгий Вяткин отмечает 90-летие
Георгий Вяткин отмечает 90-летие Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с 90-летним юбилеем экс-ректора Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), члена-корреспондента РАН Германа Вяткина. Текслер вручил юбиляру Почетную грамоту президента России, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня мы собрались по замечательному поводу — Герману Платоновичу Вяткину исполнилось 90 лет. Также Владимир Путин наградил юбиляра высокой государственной наградой — Почетной грамотой президента России», — отметил Текслер во время ивент-конференции, посвященной Вяткину, передает корреспондент URA.RU. После торжественных слов Текслер вручил юбиляру Почетную грамоту президента России.

При участии Вяткина в ЮУрГУ появилось направление теология. «Помню, как вы проявили характер и настойчивость, чтобы направление было открыто в нашем вузе», — отметил отец Игорь Ефремов. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий вручил Вяткину медаль за благие труды в челябинской епархии первой степени. Юбиляра с 90-летнием также поздравили ректор ЮУрГУ Александр Вагнер, заместитель председателя ЗСО Андрей Шмидт.

Вяткин руководил ЮУрГУ (изначально Челябинским политехническим институтом (ЧПИ), затем Челябинским государственным техническим университетом — прим. URA.RU) с 1985 по 2005 годы. До 2021 года занимал пост президента вуза, уступив должность Александру Шестакову. Сейчас ректором ЮУрГУ является Александр Вагнер.

Вяткин является членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), профессором, доктором химических наук. Автор более 250 научных и учебно-методических работ, в том числе пяти монографий. Под его руководством защищено 12 докторских диссертаций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с 90-летним юбилеем экс-ректора Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), члена-корреспондента РАН Германа Вяткина. Текслер вручил юбиляру Почетную грамоту президента России, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня мы собрались по замечательному поводу — Герману Платоновичу Вяткину исполнилось 90 лет. Также Владимир Путин наградил юбиляра высокой государственной наградой — Почетной грамотой президента России», — отметил Текслер во время ивент-конференции, посвященной Вяткину, передает корреспондент URA.RU. После торжественных слов Текслер вручил юбиляру Почетную грамоту президента России. При участии Вяткина в ЮУрГУ появилось направление теология. «Помню, как вы проявили характер и настойчивость, чтобы направление было открыто в нашем вузе», — отметил отец Игорь Ефремов. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий вручил Вяткину медаль за благие труды в челябинской епархии первой степени. Юбиляра с 90-летнием также поздравили ректор ЮУрГУ Александр Вагнер, заместитель председателя ЗСО Андрей Шмидт. Вяткин руководил ЮУрГУ (изначально Челябинским политехническим институтом (ЧПИ), затем Челябинским государственным техническим университетом — прим. URA.RU) с 1985 по 2005 годы. До 2021 года занимал пост президента вуза, уступив должность Александру Шестакову. Сейчас ректором ЮУрГУ является Александр Вагнер. Вяткин является членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), профессором, доктором химических наук. Автор более 250 научных и учебно-методических работ, в том числе пяти монографий. Под его руководством защищено 12 докторских диссертаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...