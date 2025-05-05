В ХМАО при пожаре в доме погиб человек

Сотрудники СК России по ХМАО обнаружили погибшего в квартире после пожара
В поселке Лямина Сургутского района силовики обнаружили тело погибшего мужчины после пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в окружном Следственном комитете.
«В одной из квартир дома было обнаружено тело собственника квартиры 1957 г.р. без визуальных признаков насильственной смерти», — уточнили в ведомстве. В настоящее время по факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. А над выявлением причины возгорания будут работать специалисты противопожарной службы.
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