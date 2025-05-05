05 мая 2025

В ХМАО при пожаре в доме погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники СК России по ХМАО обнаружили погибшего в квартире после пожара
Сотрудники СК России по ХМАО обнаружили погибшего в квартире после пожара Фото:

В поселке Лямина Сургутского района силовики обнаружили тело погибшего мужчины после пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в окружном Следственном комитете.

«В одной из квартир дома было обнаружено тело собственника квартиры 1957 г.р. без визуальных признаков насильственной смерти», — уточнили в ведомстве. В настоящее время по факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. А над выявлением причины возгорания будут работать специалисты противопожарной службы.

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В поселке Лямина Сургутского района силовики обнаружили тело погибшего мужчины после пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в окружном Следственном комитете. «В одной из квартир дома было обнаружено тело собственника квартиры 1957 г.р. без визуальных признаков насильственной смерти», — уточнили в ведомстве. В настоящее время по факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. А над выявлением причины возгорания будут работать специалисты противопожарной службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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