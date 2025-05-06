Парад, солдатская каша и военные песни: как нефтяники ХМАО отметят 9 мая

Крупнейшие нефтяные компании ХМАО готовятся масштабно отметить День Победы 9 мая 2025 года. Сотрудники компании «Сургутнефтегаз», дочерние общества «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» примут участие в шествиях «Бессмертного полка», митингах и церемониях возложения цветов к Вечному огню в городах Югры.
«Мы традиционно идем колонной по улицам города, возлагаем цветы к Мемориалу Славы в Сургуте, участвуем в акции „Бессмертный полк“ с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В этом году тоже собираемся принять участие в этих городских мероприятиях», — сообщил URA.RU сотрудник «Сургутнефтегаза».
Также в преддверии праздника компания организовала концерты для ветеранов прямо перед их окнами во дворах. Неработающих пенсионеров пригласили на торжественное мероприятие в кафе.
Подобным образом встретят праздник коллективы дочерних обществ «Роснефти» в ХМАО. «8 мая коллектив примет участие в митинге у парка Победы в Нижневартовске, 9 мая — в праздничном шествии. По традиции, компания организует полевую кухню для сотрудников, где они могут отведать солдатскую кашу», — сообщил агентству источник в «Самотлорнефтегазе» (дочернее общество «Роснефти»).
Накануне Дня Победы нефтяники «Роснефти» устроили в Нижневартовске несколько масштабных акций. Они пробежали патриотический легкоатлетический марафон «Забег Памяти», на финише которого почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. В ходе акции «Свеча Памяти» выложили из свечей слово «Помним». Станцевали «Вальс Победы» под песню «Синий платочек».
Сотрудники «РН-Юганскнефтегаза», дочернего общества «Роснефти» в Нефтеюганске, подтвердили участие в праздничных мероприятиях 9 мая. Они присоединятся к шествию трудовых коллективов и колонне «Бессмертного полка», а также возложат цветы к памятнику «Воину-Освободителю».
Перед праздником компания организовала торжество для своих пенсионеров в Нефтеюганске. Ветераны посмотрели концертную программу и сами участвовали в танцевальных номерах.
Включились в праздничную программу и сотрудники «ЛУКОЙЛа». Более 300 человек — от молодых специалистов до ветеранов — приняли участие в акции «Диктант Победы», которая прошла прямо на рабочих местах в Когалыме. В Урае нефтяники провели памятные уроки в школах о героях Великой Отечественной войны. По словам сотрудников, они тоже пополнят ряды горожан, участвующих в торжественном шествии, в Когалыме, Лангепасе и Урае.
Во все компании направлены официальные запросы для подтверждения информации, полученной от сотрудников и из открытых источников. На момент публикации ответы не поступили.
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