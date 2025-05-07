В Екатеринбурге днем 7 мая случился пожар в захламленной квартире девятиэтажного дома на Сыромолотова, 28. Там пострадали два человека и погибли шесть кошек, рассказал URA.RU очевидец.
«Возгорание произошло в квартире на пятом этаже. В этот момент там находились отец с дочерью, которые собственными силами пытались потушить огонь», — сказал собеседник. Как раз таки они и пострадали, их доставили в больницу.
Остальная информация о ЧП неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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