Крупный пожар охватил квартиру в многоэтажке Екатеринбурга, есть пострадавшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели оперативно прибыли на место ЧП
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП Фото:

В Екатеринбурге днем 7 мая случился пожар в захламленной квартире девятиэтажного дома на Сыромолотова, 28. Там пострадали два человека и погибли шесть кошек, рассказал URA.RU очевидец.

«Возгорание произошло в квартире на пятом этаже. В этот момент там находились отец с дочерью, которые собственными силами пытались потушить огонь», — сказал собеседник. Как раз таки они и пострадали, их доставили в больницу.

Остальная информация о ЧП неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге днем 7 мая случился пожар в захламленной квартире девятиэтажного дома на Сыромолотова, 28. Там пострадали два человека и погибли шесть кошек, рассказал URA.RU очевидец. «Возгорание произошло в квартире на пятом этаже. В этот момент там находились отец с дочерью, которые собственными силами пытались потушить огонь», — сказал собеседник. Как раз таки они и пострадали, их доставили в больницу. Остальная информация о ЧП неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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