Скандальный ресторатор из ХМАО открывает новые кафе в Самаре и запускает рейв-тусовки

Ресторатор из Сургута Алексей Гулякин, задолжавший инвесторам 200 миллионов рублей, открывает новые кафе в Самаре. Вместе с тем он готовится к запуску рейв-вечеринок, в которых будет сам участвовать.
В своем telegram-канале ресторатор объявил, что открывает блинную и креветочную в Самаре. Ресторатор также загорелся идеей устраивать для гостей рейв-тусовки. «Идет согласования утренних рейвов и дискотек с администрацией фудмолла. У меня очень много работы: я отвечаю за кухню и концепцию, мне трудно без музыки», — рассказал подписчикам бизнесмен.
После того, как в 2024 году Гулякин угодил в скандал с дольщиками, ресторатор поспешно закрыл свои точки в Сургуте. Оказалось, предприниматель задолжал инвесторам крупную сумму. Суд обязал его вернуть вложения в размере свыше 10 миллионов рублей. А потом бизнесмен заявил в своем блоге, что его долг составляет свыше 200 миллионов рублей.
Чтобы выбраться из долговой ямы ресторатор начал пробовать разные способы. Например, Гулякин на пару месяцев арендовал небольшое помещение в Сургуте, где сам готовил и продавал шаурму. Для привлечения внимания шеф-повар устраивал онлайн-эфиры с кухни в маске дьявола.
Тем временем обманутые инвесторы начали выбивать с ресторатора деньги. Один из них подкараулил Гулякина у машины, а затем напал на владельца авто. Весной предприниматель уехал в Самару.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!