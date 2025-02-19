19 февраля 2025

На скандального ресторатора из Сургута напал один из инвесторов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инвестор подкараулил ресторатора у машины
Инвестор подкараулил ресторатора у машины Фото:

На сургутского ресторатора Алексея Гулякина напал один из инвесторов, которому он должен денег. Владелец уже закрытых в городе кафе угодил в скандал, когда не смог отдать партнерам по бизнесу долг общей суммой на 200 миллионов рублей.

Инвестор подкараулил Гулякина у машины, чтобы поинтересоваться, когда тот вернет долг. Ресторатор начал снимать происходящее на камеру, чем вызвал агрессию у собеседника. Мужчина попытался выхватить из рук владельца авто телефон, а затем сломал зеркало. Видеоролик Гулякин опубликовал в своем telegram-канале.

«Отвечаю на твой вопрос: когда отдам тебе миллион. Ты подал в суд самый первый. Когда заработаю, тогда и начну отдавать. <…> От такой выходки хуже только тебе. После такого работать в открытую опасаюсь. Мне надо себя беречь, чтоб долги отдать», — публично ответил Гулякин напавшему на него инвестору.

В начале 2024 года ресторатору пришлось закрыть свои заведения в Сургуте, после чего разгорелся скандал с его инвесторами. Оказалось, предприниматель задолжал инвесторам крупную сумму. Суд обязал его вернуть вложения в размере свыше 10 миллионов рублей. А потом Гулякин заявил в своем блоге, что его долг составляет свыше 200 миллионов рублей. В настоящее время он пытается заработать деньги, продавая шаурму.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На сургутского ресторатора Алексея Гулякина напал один из инвесторов, которому он должен денег. Владелец уже закрытых в городе кафе угодил в скандал, когда не смог отдать партнерам по бизнесу долг общей суммой на 200 миллионов рублей. Инвестор подкараулил Гулякина у машины, чтобы поинтересоваться, когда тот вернет долг. Ресторатор начал снимать происходящее на камеру, чем вызвал агрессию у собеседника. Мужчина попытался выхватить из рук владельца авто телефон, а затем сломал зеркало. Видеоролик Гулякин опубликовал в своем telegram-канале. «Отвечаю на твой вопрос: когда отдам тебе миллион. Ты подал в суд самый первый. Когда заработаю, тогда и начну отдавать. <…> От такой выходки хуже только тебе. После такого работать в открытую опасаюсь. Мне надо себя беречь, чтоб долги отдать», — публично ответил Гулякин напавшему на него инвестору. В начале 2024 года ресторатору пришлось закрыть свои заведения в Сургуте, после чего разгорелся скандал с его инвесторами. Оказалось, предприниматель задолжал инвесторам крупную сумму. Суд обязал его вернуть вложения в размере свыше 10 миллионов рублей. А потом Гулякин заявил в своем блоге, что его долг составляет свыше 200 миллионов рублей. В настоящее время он пытается заработать деньги, продавая шаурму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...