На сургутского ресторатора Алексея Гулякина напал один из инвесторов, которому он должен денег. Владелец уже закрытых в городе кафе угодил в скандал, когда не смог отдать партнерам по бизнесу долг общей суммой на 200 миллионов рублей.
Инвестор подкараулил Гулякина у машины, чтобы поинтересоваться, когда тот вернет долг. Ресторатор начал снимать происходящее на камеру, чем вызвал агрессию у собеседника. Мужчина попытался выхватить из рук владельца авто телефон, а затем сломал зеркало. Видеоролик Гулякин опубликовал в своем telegram-канале.
«Отвечаю на твой вопрос: когда отдам тебе миллион. Ты подал в суд самый первый. Когда заработаю, тогда и начну отдавать. <…> От такой выходки хуже только тебе. После такого работать в открытую опасаюсь. Мне надо себя беречь, чтоб долги отдать», — публично ответил Гулякин напавшему на него инвестору.
В начале 2024 года ресторатору пришлось закрыть свои заведения в Сургуте, после чего разгорелся скандал с его инвесторами. Оказалось, предприниматель задолжал инвесторам крупную сумму. Суд обязал его вернуть вложения в размере свыше 10 миллионов рублей. А потом Гулякин заявил в своем блоге, что его долг составляет свыше 200 миллионов рублей. В настоящее время он пытается заработать деньги, продавая шаурму.
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