«Переносили раз пять»: в Кольцово застряли пассажиры перед вылетом на курорт

В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на девять часов задерживается рейс SU-792 в Анталью (Турция). Вылет переносился уже несколько раз, рассказала URA.RU пассажирка.
Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь в 02:45. «Сначала рейс перенесли на 04:45. Приехали, зарегистрировались и стояли уже в очереди на посадку. Однако переносили уже раз пять — каждый раз минут на 20», — рассказала собеседница. Согласно онлайн-табло, вылететь они должны в 11:00. Сотрудники авиакомпании, по словам девушки, выдают им воду и еду, а также пообещали предоставить гостиницу, если вылет снова отложат.
Вылет задерживается из-за позднего прибытия самолета и ограничений в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе URA.RU. Задержка также связана с необходимостью предоставления отдыха экипажу с целью недопущения превышения норматива рабочего времени в рамках безопасности полетов.
Сейчас в Кольцово задерживаются и другие рейсы. Например, SU-1411 и SU-1401 в Москву («Аэрофлот») — на 35 и 40 минут, UT-335 в Советский (UTair) — на 1 час 50 минут.
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