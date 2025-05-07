07 мая 2025

«Переносили раз пять»: в Кольцово застряли пассажиры перед вылетом на курорт

В аэропорту Кольцово на 9 часов задерживается вылет в Анталью
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс задерживают в турецкий город Анталья
Рейс задерживают в турецкий город Анталья Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на девять часов задерживается рейс SU-792 в Анталью (Турция). Вылет переносился уже несколько раз, рассказала URA.RU пассажирка.

Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь в 02:45. «Сначала рейс перенесли на 04:45. Приехали, зарегистрировались и стояли уже в очереди на посадку. Однако переносили уже раз пять — каждый раз минут на 20», — рассказала собеседница. Согласно онлайн-табло, вылететь они должны в 11:00. Сотрудники авиакомпании, по словам девушки, выдают им воду и еду, а также пообещали предоставить гостиницу, если вылет снова отложат.

Вылет задерживается из-за позднего прибытия самолета и ограничений в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе URA.RU. Задержка также связана с необходимостью предоставления отдыха экипажу с целью недопущения превышения норматива рабочего времени в рамках безопасности полетов.

Сейчас в Кольцово задерживаются и другие рейсы. Например, SU-1411 и SU-1401 в Москву («Аэрофлот») — на 35 и 40 минут, UT-335 в Советский (UTair) — на 1 час 50 минут.

Вылет перенесли на 8 часов 45 минут
Вылет перенесли на 8 часов 45 минут
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на девять часов задерживается рейс SU-792 в Анталью (Турция). Вылет переносился уже несколько раз, рассказала URA.RU пассажирка. Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь в 02:45. «Сначала рейс перенесли на 04:45. Приехали, зарегистрировались и стояли уже в очереди на посадку. Однако переносили уже раз пять — каждый раз минут на 20», — рассказала собеседница. Согласно онлайн-табло, вылететь они должны в 11:00. Сотрудники авиакомпании, по словам девушки, выдают им воду и еду, а также пообещали предоставить гостиницу, если вылет снова отложат. Вылет задерживается из-за позднего прибытия самолета и ограничений в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе URA.RU. Задержка также связана с необходимостью предоставления отдыха экипажу с целью недопущения превышения норматива рабочего времени в рамках безопасности полетов. Сейчас в Кольцово задерживаются и другие рейсы. Например, SU-1411 и SU-1401 в Москву («Аэрофлот») — на 35 и 40 минут, UT-335 в Советский (UTair) — на 1 час 50 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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